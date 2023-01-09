Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Суд у Страсбурзі виніс рішення у справі про окупацію Донбасу, оголосить 25 січня

"Європейська правда"Понеділок, 9 січня 2023, 11:19

Європейський суд з прав людини виніс рішення у великій справі про окупацію Донбасу і оголосить про нього 25 січня.

Про це повідомила уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко, пише "Європейська правда".

"Відкриваєм (вже за традицією) новий рік в ЄСПЛ… рішенням по прийнятності міждержавної справи "Україна та Нідерланди проти Росії", - повідомила Сокоренко на своїй Facebook-сторінці.

Реклама:

За її словами, 25 січня 2023 року ЄСПЛ публічно оголосить рішення у так званій справі по Донбасу - першій справі щодо захоплення східної України у 2014 році, коли Росія розпочала війну проти України з Криму і Донбасу. 

Справа "Україна та Нідерланди проти Росії" за заявами №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 стосується адміністративної практики порушень Росією прав людини на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей з 2014 року, у тому числі і збиття Малайзійського боїнга МН17 у 2014 році, нагадала Сокоренко.

Вона підкреслила, що як юристка, яка веде цю справу з 2014 року та знає, скільки зусиль було покладено, вона може стверджувати, що ЄСПЛ перейде до розгляду справи по суті.

ВІДЕО ДНЯ

"Це буде ще один міжнародно-правовий цвях в труну російських загарбників. А це тільки початок року", - зауважила Сокоренко.

На слуханнях у ЄСПЛ в рамках справи "Україна та Нідерланди проти Росії" українська сторона доводить, що окупація Донбасу розпочалася у квітні 2014 року.

Процес щодо Донбасу став безпрецедентним ще на етапі слухань і  завершився із так само безпрецедентною швидкістю. Про це читайте у статті "Самостріл у Страсбурзі".

Детальніше про значення рішення ЄСПЛ читайте у статті: Донбас іде за Кримом. ЄСПЛ ухвалив перше рішення проти РФ щодо окупації Сходу України.

Теми: судДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
суд
Окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину за переказ коштів в Україну
У РФ заочно арештували суддів із Литви, які винесли вирок у справі "кривавого січня" 1991-го
Катастрофа АН-26 2020 року: суд досі не приступив до розгляду справи
Останні новини
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:56
Атаки росіян поблизу Макіївки відбито, у Привіллі майже не лишилося місцевих – Луганська ОВА 
09:56
У Литві депутата на 10 років позбавили права обиратись за кнопкодавство
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
Усі новини...
Реклама: