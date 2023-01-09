Суд у Страсбурзі виніс рішення у справі про окупацію Донбасу, оголосить 25 січня

Європейський суд з прав людини виніс рішення у великій справі про окупацію Донбасу і оголосить про нього 25 січня.

Про це повідомила уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко, пише "Європейська правда".

"Відкриваєм (вже за традицією) новий рік в ЄСПЛ… рішенням по прийнятності міждержавної справи "Україна та Нідерланди проти Росії", - повідомила Сокоренко на своїй Facebook-сторінці.

За її словами, 25 січня 2023 року ЄСПЛ публічно оголосить рішення у так званій справі по Донбасу - першій справі щодо захоплення східної України у 2014 році, коли Росія розпочала війну проти України з Криму і Донбасу.

Справа "Україна та Нідерланди проти Росії" за заявами №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 стосується адміністративної практики порушень Росією прав людини на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей з 2014 року, у тому числі і збиття Малайзійського боїнга МН17 у 2014 році, нагадала Сокоренко.

Вона підкреслила, що як юристка, яка веде цю справу з 2014 року та знає, скільки зусиль було покладено, вона може стверджувати, що ЄСПЛ перейде до розгляду справи по суті.

"Це буде ще один міжнародно-правовий цвях в труну російських загарбників. А це тільки початок року", - зауважила Сокоренко.

ВІДЕО ДНЯ

На слуханнях у ЄСПЛ в рамках справи "Україна та Нідерланди проти Росії" українська сторона доводить, що окупація Донбасу розпочалася у квітні 2014 року.

Процес щодо Донбасу став безпрецедентним ще на етапі слухань і завершився із так само безпрецедентною швидкістю. Про це читайте у статті "Самостріл у Страсбурзі".

Детальніше про значення рішення ЄСПЛ читайте у статті: Донбас іде за Кримом. ЄСПЛ ухвалив перше рішення проти РФ щодо окупації Сходу України.