У Британії підтверджують зникнення двох громадян на Донеччині

Міністерство закордонних справ Великої Британії в понеділок підтвердило зникнення двох британців, які працювали волонтерами в районі Донеччини.

Як повідомляє "Європейська правда", коментар Форин-офісу наводить Sky News.

"Ми підтримуємо рідних двох британців, які зникли безвісти в Україні", – йдеться в заяві речника зовнішньополітичного відомства Британії.

Там не назвали імен зниклих британців, але в поліції Донецької області раніше повідомляли, що йдеться про Ендрю Бегшо та Кристофера Перрі. Вони зникли 7 січня по дорозі з Краматорська до Соледара, де нині тривають важкі бої.

Бегшо й Перрі останні тижні допомагали з евакуацією людей із зони бойових дій та привозили їм гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, у грудні 2022 року було визволено з полону й повернуто на підконтрольну Україні територію громадянина США Суеді Мурекезі, який був затриманий російськими окупантами в окупованому Херсоні у червні.