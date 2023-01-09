В Британии подтверждают исчезновение двух граждан в Донецкой области

Министерство иностранных дел Великобритании в понедельник подтвердило исчезновение двух британцев, которые работали волонтерами в районе Донецкой области.

Как сообщает "Европейская правда", комментарий Форин-офиса приводит Sky News.

"Мы поддерживаем родных двух британцев, пропавших без вести в Украине", - говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства Великобритании.

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Там не назвали имен пропавших британцев, но в полиции Донецкой области ранее сообщали, что речь идет об Эндрю Бегшо и Кристофере Перри. Они исчезли 7 января по дороге из Краматорска в Соледар, где сейчас идут тяжелые бои.

Бегшо и Перри последние недели помогали с эвакуацией людей из зоны боевых действий и привозили им гуманитарную помощь.

Напомним, в декабре 2022 года был освобожден из плена и возвращен на подконтрольную Украине территорию гражданин США Суеди Мурекези, который был задержан российскими оккупантами в оккупированном Херсоне в июне.