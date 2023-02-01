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В Європарламенті запропонували створити "Інтеграційний Рамштайн" для вступу України в ЄС

"Європейська правда"Середа, 1 лютого 2023, 13:09

Депутат Європарламенту, колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс запропонував створити новий формат, який працюватиме над інтеграцію до ЄС України та інших країн на кшталт формату "Рамштайн".

Про це йдеться у його статті на сайті фракції Європейської народної партії, повідомляє "Європейська правда".

"Коли ми зрозуміли, що постачання зброї в Україну є нашим стратегічним інтересом, ми створили "Військовий Рамштайн". Зараз абсолютно очевидно, що для майбутнього європейської геополітичної безпеки нам також необхідно без зволікань створити "Інтеграційний Рамштайн" або "Рамштайн розширення", - йдеться у статті.

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Кубілюс наголосив, що геополітична інтеграція України на Захід є не менш важливою, ніж танки Leopard чи Abrams для оборони України.

"Нам потрібна стратегія, яку я називаю стратегією "Сила розширення і розширення сили демократії". І вона повинна охоплювати не лише Україну, але й інші країни Східного партнерства, а також західнобалканський регіон. На Заході, коли ми хочемо чогось досягти, ми вміємо консолідувати свою політичну волю", - зазначив євродепутат.

Він додав, що Путін бореться проти такої геополітичної перспективи інтеграції України, тому що боїться успіху України. "Він боїться, що такий надихаючий приклад може зруйнувати кремлівський режим. Саме тому нам потрібно мати стратегію, як не дозволити Путіну перемогти в його стратегії протидії інтеграції України", - написав Кубілюс.

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Як відомо, Кубілюс також пропонував масштабний план відновлення України. Детальніше про це - в його статті План відбудови разом із членством: яким має бути повоєнне відновлення України.

Теми: РамштайнУкраїнаєвроінтеграціяЄвропарламент
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