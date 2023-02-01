Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Командувач морської піхоти росіянам: Біжіть, здавайтесь у полон. Ми – моноліт

Альона Мазуренко Середа, 1 лютого 2023, 16:01

Командувач морської піхоти військово-морських сил ЗСУ генерал-лейтенант Юрій Содоль закликав російських окупантів тікати або ж здаватися в полон українським захисникам. 

Джерело: Міноборони

Пряма мова: "Звернусь окремо до російських військових: доки не пізно, біжіть, повертайтесь до своїх "марусьок" або здавайтесь у полон, інакше на вас чекає доля добрива на чужій землі, чорний пакет або інвалідність, ось ваше "щасливе" майбутнє. На відміну від вас, ми знаємо, за що боремося, ми єдині, ми – моноліт".

Деталі: За словами Содоля, мета українських захисників – звільнення всіх територій України: "Ми зробимо все, щоб синьо-жовтий прапор знову замайорів у всіх містах Донбасу та Криму".

Він також повідомив, що окупанти збирають сили, накопичують резерви: "Це значить, що незабаром нові тисячі росіян пройдуть "отріцатєльную" мобілізацію".

Пряма мова: "Кремлівські терористи не полишили своїх кривавих планів, вони не рахують жертви, бо люди для них є лише розхідним матеріалом.

Зі свого боку українські морські піхотинці продовжать робити те, що вміють найкраще, – знищувати ворога – методично, планово, щоденно".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Збройні силивійнаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоКерівництво комісії Медичних сил ЗСУ викрили на хабарі, вдома знайшли мільйони готівки

фотоСБУ схопила 2 постачальників продуктів військовим: збитки більш ніж на сто мільйонів

відео"Лють", "Кара-Даг", "Сталевий кордон": 8 бригад запрошують бійців для "штурму аж до Криму"

США дадуть Україні далекобійні снаряди з GPS-наведенням: пришлють не раніше жовтня - ЗМІ

Заборона на виїзд з України держслужбовцям: на кордоні вже завернули двох чоловіків

Великий наступ Росії завершиться до квітня і не буде успішним – ISW

Усі новини...
Збройні сили
Українські захисники знищили за добу 920 окупантів
Сили оборони уразили понад 20 районів зосередження ворога – зведення
Качинський пожертвував кошти на ЗСУ, щоб завершити судову суперечку з ексглавою МЗС
Останні новини
14:53
Німеччина та Швеція ведуть переговори щодо ППО для України
14:52
Ціни на продовольство у світі знижуються десятий місяць поспіль – ООН
14:45
Арахамія анонсував мінус два мандати нардепів, "а може і більше"
14:35
Вогонь у відповідь: ЗСУ стали вдесятеро частіше обстрілювати Росію – ЗМІ
14:26
фотоАвстралія прибере зображення британського монарха зі своїх банкнот
14:22
Резніченка позбавили депутатства в Дніпропетровській облраді
14:16
Німецький уряд дозволив експорт танків Leopard 1 в Україну
14:14
У Львові врятували немовля, яке не дихало самостійно через рідкісну ваду серця
13:54
Фінляндія приєдналася до групи країн, що працюють над покаранням Росії за злочин агресії
13:53
Danone може продати частину активів у РФ з можливістю викупу – ЗМІ
Усі новини...