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Командувач морської піхоти росіянам: Біжіть, здавайтесь у полон. Ми – моноліт

Альона Мазуренко Середа, 1 лютого 2023, 15:01
Командувач морської піхоти росіянам: Біжіть, здавайтесь у полон. Ми – моноліт

Командувач морської піхоти військово-морських сил ЗСУ генерал-лейтенант Юрій Содоль закликав російських окупантів тікати або ж здаватися в полон українським захисникам. 

Джерело: Міноборони

Пряма мова: "Звернусь окремо до російських військових: доки не пізно, біжіть, повертайтесь до своїх "марусьок" або здавайтесь у полон, інакше на вас чекає доля добрива на чужій землі, чорний пакет або інвалідність, ось ваше "щасливе" майбутнє. На відміну від вас, ми знаємо, за що боремося, ми єдині, ми – моноліт".

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Деталі: За словами Содоля, мета українських захисників – звільнення всіх територій України: "Ми зробимо все, щоб синьо-жовтий прапор знову замайорів у всіх містах Донбасу та Криму".

Він також повідомив, що окупанти збирають сили, накопичують резерви: "Це значить, що незабаром нові тисячі росіян пройдуть "отріцатєльную" мобілізацію".

Пряма мова: "Кремлівські терористи не полишили своїх кривавих планів, вони не рахують жертви, бо люди для них є лише розхідним матеріалом.

ВІДЕО ДНЯ

Зі свого боку українські морські піхотинці продовжать робити те, що вміють найкраще, – знищувати ворога – методично, планово, щоденно".

Теми: Збройні силивійнаРосія
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