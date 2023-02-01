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Командующий морской пехоты россиянам: Бегите, сдавайтесь в плен. Мы – монолит

Алена МазуренкоСреда, 1 февраля 2023, 16:01

Командующий морской пехоты военно-морских сил ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль призвал российских оккупантов бежать или же сдаваться в плен украинским защитникам. 

Источник: Минобороны

Прямая речь: "Обращусь отдельно к российским военным: пока не поздно, бегите, возвращайтесь к своим "марусям" или сдавайтесь в плен, иначе вас ждет судьба удобрения на чужой земле, черный пакет или инвалидность, вот ваше "счастливое" будущее. В отличие от вас, мы знаем, за что боремся, мы едины, мы - монолит".

Детали: По словам Содоля, цель украинских защитников - освобождение всех территорий Украины: "Мы сделаем все, чтобы сине-желтый флаг снова взвился во всех городах Донбасса и Крыма".

Он также сообщил, что оккупанты собирают силы, накапливают резервы: "Это значит, что вскоре новые тысячи россиян пройдут "отріцательную" мобилизацию".

Прямая речь: "Кремлевские террористы не оставили своих кровавых планов, они не считают жертвы, потому что люди для них являются лишь расходным материалом.

Со своей стороны украинские морские пехотинцы продолжат делать то, что умеют лучше всего, - уничтожать врага - методично, планово, ежедневно".

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Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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