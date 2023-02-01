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Командующий морской пехоты россиянам: Бегите, сдавайтесь в плен. Мы – монолит

Алена МазуренкоСреда, 1 февраля 2023, 15:01
Командующий морской пехоты россиянам: Бегите, сдавайтесь в плен. Мы – монолит

Командующий морской пехоты военно-морских сил ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль призвал российских оккупантов бежать или же сдаваться в плен украинским защитникам. 

Источник: Минобороны

Прямая речь: "Обращусь отдельно к российским военным: пока не поздно, бегите, возвращайтесь к своим "марусям" или сдавайтесь в плен, иначе вас ждет судьба удобрения на чужой земле, черный пакет или инвалидность, вот ваше "счастливое" будущее. В отличие от вас, мы знаем, за что боремся, мы едины, мы - монолит".

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Детали: По словам Содоля, цель украинских защитников - освобождение всех территорий Украины: "Мы сделаем все, чтобы сине-желтый флаг снова взвился во всех городах Донбасса и Крыма".

Он также сообщил, что оккупанты собирают силы, накапливают резервы: "Это значит, что вскоре новые тысячи россиян пройдут "отріцательную" мобилизацию".

Прямая речь: "Кремлевские террористы не оставили своих кровавых планов, они не считают жертвы, потому что люди для них являются лишь расходным материалом.

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Со своей стороны украинские морские пехотинцы продолжат делать то, что умеют лучше всего, - уничтожать врага - методично, планово, ежедневно".

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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