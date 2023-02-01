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Ворог обстріляв Чернігівщину: влучили у погріб, 4 загиблих

Тетяна ЛозовенкоСереда, 1 лютого 2023, 20:26
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Окупанти вдень 1 лютого обстріляли село Єліне на Чернігівщині – внаслідок влучання міни у погріб загинуло четверо людей.

Джерело: пресслужба ОК "Північ", очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram

Дослівно: "Внаслідок потрапляння міни (120 мм) в погріб приватного будинку загинули троє місцевих жителів". 

Деталі: ОК "Північ повідомляє, що одна людина отримала поранення і була доправлена до лікувального закладу.

Всього відомо про 14 влучань в районі села Єліне з 15:10 до 15:40. 

Крім того, з 14:50 до 15:30 зафіксовано 17 влучань, за попередньою інформацією, також з міномету 120 мм, в районі села Студенок. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про постраждалих не повідомлялось.

Оновлено о 20:37: Очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомляє про 4 загиблих та одного пораненого внаслідок влучання міни у погріб.

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Теми: Чернігівська областьжертвиобстріл
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