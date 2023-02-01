Враг обстрелял Черниговскую область: попали в погреб, 4 погибших

Оккупанты днем 1 февраля обстреляли село Елино на Черниговщине – в результате попадания мины в погреб погибли четыре человека.

Источник: пресс-служба ОК "Север", глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram

Дословно: "В результате попадания мины (120 мм) в погреб частного дома погибли трое местных жителей".

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Детали: ОК "Север сообщает, что один человек получил ранения и был доставлен в лечебное учреждение.

Всего известно о 14 попаданиях в районе села Елино с 15:10 до 15:40.

Кроме того, с 14:50 до 15:30 зафиксировано 17 попаданий, по предварительной информации, также из миномета 120 мм, в районе села Студенок. Потерь среди личного состава и техники нет. О пострадавших не сообщалось.

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Обновлено в 20:37: Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщает о 4 погибших и одном раненом в результате попадания мины в погреб.