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Зеленський прокоментував можливість зустрічі з Байденом у Польщі

"Європейська правда"Середа, 1 лютого 2023, 19:29

Президент Володимир Зеленський не отримував запрошення в Польщу для зустрічі з лідером США Джо Байденом, який, як очікується, прибуде з візитом до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом у Києві, повідомляє "Європейська правда".

"Що стосується президента Сполучених Штатів, ми іноді зустрічаємось з ним. Мене не запрошували в Польщу", – зазначив глава держави.

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Нагадаємо, за даними польських ЗМІ, не виключено, що візит Джо Байдена до Польщі наприкінці лютого супроводжуватиметься приїздом Володимира Зеленського. Наразі для потенційної зустрічі розглядаються два міста – Жешув і Варшава.

За даними ЗМІ, Байден розглядає візит у Європу, щоб підтримати Україну у річницю вторгнення.

За словами координатора Ради національної безпеки Білого дому з питань стратегічних комунікацій Джона Кірбі, президент США не відмовився від ідеї відвідати Україну, але наразі таких планів немає.

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Теми: ЗеленськийБайденПольща
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