Резніков: Другий день "Рамштайну" буде присвячений танкам

Олексій Резніков і генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото з Twitter міністра оборони України

Контактна група з питань оборони України 15 лютого, на другий день зустрічі у форматі "Рамштайн", обговорить постачання Україні танків.

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter

Пряма мова: "Перший день роботи в Брюсселі завершився. Я вдячний усім країнам-учасницям "Рамштайну" і НАТО за підтримку України.

Завтрашній графік буде насиченим. Ми проведемо більше часу, обговорюючи танки".

The first day of work in Brussels is over.

I am grateful to all the countries participating in #Ramstein and to the North Atlantic Alliance for supporting Ukraine.

Tomorrow's schedule will be full. We will spend more time discussing tanks.

Glory to Ukraine! pic.twitter.com/VpWd4tysv4 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 14, 2023

Що цьому передувало:

Глава Пентагону Ллойд Остін після засідання у форматі "Рамштайн" в Брюсселі заявив, що у нього не має ніяких новин щодо постачання Україні бойових літаків.

При цьому Остін повідомив, що члени Контактної групи ухвалили рішення виділити Україні: Bradley та Abrams – від США, танки Challenger – від Великої Британії, а також модернізовані танки – від США, Нідерландів та Чеської Республіки й танки Т-72 – від Польщі. Також допомога включає важливі кроки від Канади, Німеччини, Іспанії, Норвегії, Данії, Нідерландів, Польщі та Португалії щодо танків Leopard.