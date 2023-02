Резніков: Другий день "Рамштайну" буде присвячений танкам

Контактна група з питань оборони України 15 лютого, на другий день зустрічі у форматі "Рамштайн", обговорить постачання Україні танків.

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter

Пряма мова: "Перший день роботи в Брюсселі завершився. Я вдячний усім країнам-учасницям "Рамштайну" і НАТО за підтримку України.

Завтрашній графік буде насиченим. Ми проведемо більше часу, обговорюючи танки".

The first day of work in Brussels is over.

I am grateful to all the countries participating in #Ramstein and to the North Atlantic Alliance for supporting Ukraine.

Tomorrow's schedule will be full. We will spend more time discussing tanks.

Glory to Ukraine! pic.twitter.com/VpWd4tysv4