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Резніков: Другий день "Рамштайну" буде присвячений танкам

"Українська правда"Середа, 15 лютого 2023, 03:41
Олексій Резніков і генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото з Twitter міністра оборони України

Контактна група з питань оборони України 15 лютого, на другий день зустрічі у форматі "Рамштайн", обговорить постачання Україні танків.

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter

Пряма мова: "Перший день роботи в Брюсселі завершився. Я вдячний усім країнам-учасницям "Рамштайну" і НАТО за підтримку України.

Завтрашній графік буде насиченим. Ми проведемо більше часу, обговорюючи танки".

Що цьому передувало:

  • Глава Пентагону Ллойд Остін після засідання у форматі "Рамштайн" в Брюсселі заявив, що у нього не має ніяких новин щодо постачання Україні бойових літаків.
  • При цьому Остін повідомив, що члени Контактної групи ухвалили рішення виділити Україні: Bradley та Abrams – від США, танки Challenger – від Великої Британії, а також модернізовані танки – від США, Нідерландів та Чеської Республіки й танки Т-72 – від Польщі. Також допомога включає важливі кроки від Канади, Німеччини, Іспанії, Норвегії, Данії, Нідерландів, Польщі та Португалії щодо танків Leopard.

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Теми: танкиРамштайнРезніков
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