Резников: Второй день "Рамштайна" будет посвящен танкам

Контактная группа по вопросам обороны Украины 15 февраля, на второй день встречи в формате "Рамштайн", обсудит поставки Украине танков.

Источник: министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter

Прямая речь: "Первый день работы в Брюсселе завершился. Я благодарен всем странам-участницам "Рамштайна" и НАТО за поддержку Украины.

Завтрашний график будет насыщенным. Мы проведем больше времени, обсуждая танки".

The first day of work in Brussels is over.

I am grateful to all the countries participating in #Ramstein and to the North Atlantic Alliance for supporting Ukraine.

Tomorrow's schedule will be full. We will spend more time discussing tanks.

