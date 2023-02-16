Росіяни обстрілюють Харків з С-300, усі в укриття – ОВА
Четвер, 16 лютого 2023, 23:08
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти обстрілюють Харків і закликав громадян перебувати в укриттях.
Джерело: Синєгубов у Telegram
Дослівно: "Увага. Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів".
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Деталі: Синєгубов закликав громадян не ігнорувати сигналів тривоги та залишатися в укриттях.
Оновлено: Згодом Синєгубов повідомив, що попередньо по Харкову було завдано ударів ракетами С-300.
Під прицілом окупантів вкотре об’єкти інфраструктури.
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Наразі інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.