Россияне обстреливают Харьков из С-300, все в укрытие – ОВА
Четверг, 16 февраля 2023, 23:08
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты обстреливают Харьков и призвал граждан находиться в укрытиях.
Источник: Синегубов в Telegram
Дословно: "Внимание. Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары".
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Детали: Синегубов призвал граждан не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в укрытиях.
Обновлено: Позже Синегубов сообщил, что предварительно по Харькову были нанесены удары ракетами С-300.
Под прицелом оккупантов в очередной раз объекты инфраструктуры.
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Сейчас информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.