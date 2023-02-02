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Президентка Єврокомісії приїхала до Києва на саміт Україна-ЄС

"Європейська правда"Четвер, 2 лютого 2023, 09:17
Президентка Єврокомісії приїхала до Києва на саміт Україна-ЄС
Фото: twitter

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва, щоб взяти участь у саміті Україна-ЄС.

Про це вона написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Приємно повернутися до Києва, вже вчетверте з моменту російського вторгнення. Цього разу з моєю командою комісарів", - йдеться у повідомленні.

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"Ми тут разом, щоб показати, що ЄС підтримує Україну так само твердо, як і раніше. І щоб ще більше поглибити нашу підтримку та співпрацю", - додала фон дер Ляєн.

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Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель також прибув до Києва разом з фон дер Ляєн.

"Прибув до Києва, щоб передати найсильніший сигнал підтримки від ЄС усім українцям, які захищають свою країну", - написав він у Twitter.

"Допомога ЄС досягла 50 мільярдів євро з початку російської війни. Європа була єдиною з Україною з першого дня. І буде стояти з вами до перемоги та відновлення", - додав він.

Раніше повідомлялося, що лідери Європейського союзу на саміті в Києві не обіцятимуть, що Київ зможе приєднатися до блоку найближчим часом.

Саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого у Києві. Напередодні зустрічі відбудуться консультації між Європейською комісією та українським урядом.

За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, центральним питанням саміту Україна-ЄС буде оцінка прогресу, якого вже досягла Україна, та подальше відкриття переговорів про вступ, торкнуться також багатьох інших тем, пов’язаних з війною Росії проти України.

Лідери після зустрічі письмово підтвердять, що майбутнє України та її громадян пов'язане з Європейським Союзом. Але насправді перспектива приєднання України до ЄС залишається віддаленою.

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Теми: УкраїнаЄСвійна
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