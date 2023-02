Президентка Єврокомісії приїхала до Києва на саміт Україна-ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва, щоб взяти участь у саміті Україна-ЄС.

Про це вона написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Приємно повернутися до Києва, вже вчетверте з моменту російського вторгнення. Цього разу з моєю командою комісарів", - йдеться у повідомленні.

Good to be back in Kyiv, my 4th time since Russia‘s invasion.



This time, with my team of Commissioners.



We are here together to show that the EU stands by Ukraine as firmly as ever.



And to deepen further our support and cooperation. pic.twitter.com/zf8fvoNKnG