Президентка Єврокомісії приїхала до Києва на саміт Україна-ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва, щоб взяти участь у саміті Україна-ЄС.

Про це вона написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Приємно повернутися до Києва, вже вчетверте з моменту російського вторгнення. Цього разу з моєю командою комісарів", - йдеться у повідомленні.

Good to be back in Kyiv, my 4th time since Russia‘s invasion.



This time, with my team of Commissioners.



We are here together to show that the EU stands by Ukraine as firmly as ever.



And to deepen further our support and cooperation. pic.twitter.com/zf8fvoNKnG February 2, 2023

"Ми тут разом, щоб показати, що ЄС підтримує Україну так само твердо, як і раніше. І щоб ще більше поглибити нашу підтримку та співпрацю", - додала фон дер Ляєн.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель також прибув до Києва разом з фон дер Ляєн.

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"Прибув до Києва, щоб передати найсильніший сигнал підтримки від ЄС усім українцям, які захищають свою країну", - написав він у Twitter.

Arrived in Kyiv to convey EU’s strongest message of support to all Ukrainians defending their country.



EU assistance has reached €50 billion since the start of Russia’s war. Europe stood united with Ukraine from day one. And will still stand with you to win and rebuild. pic.twitter.com/wfhIo9f9HT — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 2, 2023

"Допомога ЄС досягла 50 мільярдів євро з початку російської війни. Європа була єдиною з Україною з першого дня. І буде стояти з вами до перемоги та відновлення", - додав він.

Раніше повідомлялося, що лідери Європейського союзу на саміті в Києві не обіцятимуть, що Київ зможе приєднатися до блоку найближчим часом.

Саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого у Києві. Напередодні зустрічі відбудуться консультації між Європейською комісією та українським урядом.

За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, центральним питанням саміту Україна-ЄС буде оцінка прогресу, якого вже досягла Україна, та подальше відкриття переговорів про вступ, торкнуться також багатьох інших тем, пов’язаних з війною Росії проти України.

Лідери після зустрічі письмово підтвердять, що майбутнє України та її громадян пов'язане з Європейським Союзом. Але насправді перспектива приєднання України до ЄС залишається віддаленою.

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