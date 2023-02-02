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У Молдові відповіли Лаврову на спекуляції про "другу Україну"

"Європейська правда"Четвер, 2 лютого 2023, 12:45

У молдовському МЗС відповіли міністру закордонних справ Росії Сергею Лаврову на спекуляції щодо того, що Молдову, мовляв, хочуть перетворити на другу Україну.

Реакцію оприлюднив речник МЗС Молдови Даніел Воде, пише "Європейська правда".

"Ми категорично відкидаємо заяви глави російської дипломатії, які не відповідають дійсності і є частиною вже добре відомої погрозливої риторики російської дипломатії. Ми хотіли б нагадати російській стороні, що шлях, яким йде Молдова, - це шлях до вступу в Європейський Союз. Це проєкт країни, який підтримують її громадяни", - заявив Воде.

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Він зазначив, що Молдова як держава і молдовани, незалежно від політичних чи геополітичних уподобань, прагнуть миру, свободи і демократії. 

"Ми будемо вдячні за те, що всі країни світу, включаючи Російську Федерацію, поважають рішення нашого народу. Республіка Молдова чітко обрала своє майбутнє, і це майбутнє - бути частиною вільного світу", - додав речник МЗС Молдови.

Раніше у інтерв’ю російському пропагандисту Дмітрію Кісельову Лавров заявив, що із Молдови намагаються зробити "другу Україну".

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"Насамперед, що змогли поставити досить специфічними методами - далеко не вільно-демократичними - на чолі країни президента, яка ну просто сама рветься до НАТО, вона має румунське громадянство, вона готова об'єднаються з Румунією і взагалі готова практично на все", - заявив російський дипломат.

Раніше у грудні Міністерство закордонних справ Молдови відкинуло погрози заступника міністра закордонних справ РФ Михаїла Галузіна про те, що активізація співпраці Кишинева й НАТО "наближає країну до катастрофи".

Молдова не є членом НАТО, але співпрацює з Альянсом, зокрема шляхом участі в миротворчих силах у частково визнаному Косово. Крім того, у грудні представник країни вперше взяв участь у грудневому засіданні НАТО в Бухаресті.

Зазначимо, що наразі більшість громадян Молдови висловилися б проти вступу республіки до НАТО на референдумі.

Детальніше на тему можливої відмови Молдови від нейтрального статусу читайте у статті Кінець нейтралітету Молдови: що стоїть за словами Санду про вступ до НАТО.

Теми: МолдоваЛавровУкраїна
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