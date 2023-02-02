Україна задоволена домовленістю з ЄС про оцінку прогресу України – Шмигаль

Рішення Європейської комісії про "усну оцінку" виконання 7 критеріїв, які Україна отримала разом зі статусом кандидата, дозволить Україні завершити виконання цих вимог ЄС вже восени.

Про це заявив "Європейській правді" прем’єр-міністр Денис Шмигаль з на спільному брифінгу з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві.

Урсула фон дер Ляєн, відповідаючи на запитання ЄвроПравди, наголосила, що Єврокомісія буде дотримуватися свого рішення про те, що проміжна оцінка виконання Києвом критеріїв ЄС буде здійснена у формі "усного оновлення звіту про розширення", і лише восени Брюссель буде готовий видати письмовий звіт з цього приводу.

"Справді, ми готуємо усне оновлення для країн-членів ЄС. Воно буде здійснене навесні. А повна, детальна оцінка, де буде йтися, що з 7 кроків виконане, де потрібно щось додаткове зробити – її ми побачимо восени", - заявила президентка Єврокомісії.

Як відомо, виконання 7 критеріїв є необхідною умовою для того, щоби Україна могла рухатися до вступу в ЄС, в тому числі розпочати офіційні переговори про вступ.

Денис Шмигаль, утім, переконаний, що ця проміжна оцінка буде надана не лише країнам-членам, а й Україні, і за потреби дозволить Києву зробити роботу над помилками.

"Усна оцінка дасть нам розуміння, чи ми закінчили виконання 7 пунктів... А восени, коли буде великий звіт, ми отримаємо фактично кінцевий звіт (з підтвердженням завершення виконання 7 критеріїв)", - відповів ЄвроПравді прем’єр-міністр.

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Шмигаль також наголосив, що восени Україна "поставить перед ЄС питання про початок перемовин".

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Як повідомляла "Європейська правда", на зустрічі уряду і Єврокомісії у Києві Урсула фон дер Ляєн виголосила промову про те, що Україна буде членом ЄС.