Зі штангою у бронику: "Гвардія наступу" показала, як тренує бійців

Гвардія наступу показала, як відбувається підготовка бійців бригади НГУ "Буревій" – новобранці тренуються у бронежилетах.

Джерело: "Гвардія наступу" у Telegram

Дослівно "Гвардія наступу": "Бути готовим долати труднощі та навантаження. І не лише у спортивному одязі. А й у спорядженні. Саме такі тренування проходять бійці та новобранці, аби бути фізично підготовленими і сильними".

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Деталі: "Гвардія" оприлюднила відео з тренування бійців бригада НГУ "Буревій" і зазначила, що ці солдати – справжні воїни та професіонали.

"Гвардія наступу" показала, як відбувається підготовка бійців бригади НГУ "Буревій" – новобранці тренуються у бронежилетах pic.twitter.com/qDcWdRshCh — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 24, 2023

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