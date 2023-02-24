Зі штангою у бронику: "Гвардія наступу" показала, як тренує бійців

Гвардія наступу показала, як відбувається підготовка бійців бригади НГУ "Буревій" – новобранці тренуються у бронежилетах.

Джерело: "Гвардія наступу" у Telegram

Дослівно "Гвардія наступу": "Бути готовим долати труднощі та навантаження. І не лише у спортивному одязі. А й у спорядженні. Саме такі тренування проходять бійці та новобранці, аби бути фізично підготовленими і сильними".

Деталі: "Гвардія" оприлюднила відео з тренування бійців бригада НГУ "Буревій" і зазначила, що ці солдати – справжні воїни та професіонали.

"Гвардія наступу" показала, як відбувається підготовка бійців бригади НГУ "Буревій" – новобранці тренуються у бронежилетах pic.twitter.com/qDcWdRshCh — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 24, 2023

Передісторія:

2 лютого виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що в МВС почали формувати 8 штурмових бригад "Гвардія наступу" для посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій.

3 лютого МВС прозвітувало, що рекрутингова кампанія стартувала досить активно.

Усім військовим, які стануть штурмовиками в "Гвардії наступу", обіцяють перелік соціальних гарантій, серед яких — можливість отримати житло та лікування, а також навчання у ВНЗ.

Станом на 11 лютого повідомлялося про 20 тисяч поданих звернень.

19 лютого на Банковій розповіли, що нова схема добровільної мобілізації в Україні дала "хороші результати".