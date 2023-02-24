Со штангой в бронике: "Гвардия наступления" показала, как тренирует бойцов
Пятница, 24 февраля 2023, 11:35
"Гвардия наступления" показала, как происходит подготовка бойцов бригады НГУ "Буревій" – новобранцы тренируются в бронежилетах.
Источник: "Гвардия наступления" в Telegram
Дословно "Гвардия наступления": "Быть готовым преодолевать трудности и нагрузки. И не только в спортивной одежде. Но и в снаряжении. Именно такие тренировки проходят бойцы и новобранцы, чтобы быть физически подготовленными и сильными".
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Детали: "Гвардия" обнародовала видео с тренировки бойцов бригада НГУ "Буревій" и отметила, что эти солдаты – настоящие воины и профессионалы.
"Гвардія наступу" показала, як відбувається підготовка бійців бригади НГУ "Буревій" – новобранці тренуються у бронежилетах pic.twitter.com/qDcWdRshCh— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 24, 2023
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