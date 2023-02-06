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Британська розвідка: РФ використовує місцеві вибори для самовиправдання і легітимізації окупації

Понеділок, 6 лютого 2023, 09:20
Фото РИА Новости

Британська розвідка стверджує, що призначення місцевих виборів в анексованих районах України продовжує зусилля з їх "русифікації".

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Так, 1 лютого 2023 року голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що регіональні вибори в нещодавно анексованих районах України відбудуться 10 вересня 2023 року.

"Приєднання виборів до єдиного дня голосування, який запланований по всій Росії, підкреслює прагнення керівництва РФ представити ці території як невід'ємні частини федерації. Це є продовженням зусиль з "русифікації" окупованих територій, які включають перегляд систем освіти, зв'язку та транспорту", – йдеться в огляді.

"Хоча виборці більше не мають повноцінного демократичного вибору навіть на місцевих виборах у Росії, лідери, ймовірно, в якості самовиправдання будуть використовувати аргумент, що нові вибори ще більше легітимізують окупацію", – стверджує британська розвідка.

Як повідомлялося, британська розвідка відзначила той факт, що російські військові офіційно включили окуповані території України до складу свого Південного військового округу, але, на її думку, навряд чи це матиме негайний вплив на кампанію.

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Теми: Росіявійнаокупаціявибори
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