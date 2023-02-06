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Британская разведка: РФ использует местные выборы для самооправдания и легитимизации оккупации

Понедельник, 6 февраля 2023, 09:20
Фото РИА Новости

Британская разведка утверждает, что назначение местных выборов в аннексированных районах Украины продолжает усилия по их "русификации".

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Так, 1 февраля 2023 года председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что региональные выборы в недавно аннексированных районах Украины состоятся 10 сентября 2023 года.

"Присоединение выборов к единому дню голосования, который запланирован по всей России, подчеркивает стремление руководства РФ представить эти территории как неотъемлемые части федерации. Это является продолжением усилий по "русификации" оккупированных территорий, которые включают пересмотр систем образования, связи и транспорта", – говорится в обзоре.

"Хотя избиратели больше не имеют полноценного демократического выбора даже на местных выборах в России, лидеры, вероятно, в качестве самооправдания будут использовать аргумент, что новые выборы еще больше легитимизируют оккупацию", – утверждает британская разведка.

Как сообщалось, британская разведка отметила тот факт, что российские военные официально включили оккупированные территории Украины в состав своего Южного военного округа, но, по ее мнению, вряд ли это окажет немедленное влияние на кампанию.

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Темы: Росcиявойнаоккупациявиборы
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