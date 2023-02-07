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НАБУ розшукує заступника голови Сумської облради

Євген КізіловВівторок, 7 лютого 2023, 15:16
НАБУ розшукує заступника голови Сумської облради
вадим лисий, фото сумської облради

Національне антикорупційне бюро розшукує заступника голови Сумської обласної ради Вадима Лисого за підозрою у недекларуванні 1,6 мільйона гривень.

Джерело: сайт і телеграм-канал НАБУ

Деталі: Чиновник підозрюється в тому, що не вказав у декларації за 2020 рік відомості про взяту ним позику у 1,6 млн грн.

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Кримінальне провадження щодо Лисого було відкрите 8 лютого 2022 року за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу "Декларування недостовірної інформації".

За інформацією на сайті Сумської облради, Лисому 39 років. Він був обраний у раду від партії "Батьківщина" 25 жовтня 2020 року.

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Теми: Сумська областьНАБУдекларації
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