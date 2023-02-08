У Новій Каховці окупанти влучили в об’єкт енергетики, у Дружківці – у багатоповерхівку

Цієї ночі російські загарбники обстріляли ракетами С-300 Харків та Дружківку, влучивши у промисловий об'єкт та багатоповерхівку, зранку обстріляли з артилерії Авдіївку, у Вовчанську пошкодили лікарню, у Новій Каховці – об'єкт енергетичної інфраструктури.

Джерело: дані обласних державних адміністрацій про ситуацію в регіонах станом на 09:00 середи 8 лютого

Деталі: Чернігівська область: за добу — один обстріл із артилерії, Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

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Сумська область: у вівторок вдень внаслідок артобстрілу по с. Павлівка Білопільської громади і влучання снаряду в приватний житловий будинок загинула місцева літня жінка 1946 року народження.

Усього протягом дня ворог здійснив обстріли Краснопільської, Юнаківської, Білопільської, Середино-Будської, Зноб-Новгородської, Шалигинської, Глухівської громад. Було зафіксовано 125 прильотів.

Запорізька область: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Ольгівське, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Малинівка, Новоандріївка, Новомиколаївка, Щербаки, Кам'янське, Малі Щербаки, Степове.

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Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів. Деталі уточнюються.

Дніпропетровська область: цієі ночі російська окупаційна армія знову обстріляла Нікопольщину. Била по Червоногригорівській громаді з важкої артилерії. Без жертв.

Уражені обстрілом території нині обстежують рятувальники. Деталі уточнюються.

Харківська область: вночі ворог завдав по Харкову удар ракетами С-300. За попередньою інформацією, 4 ракети влучили на територію промислового об’єкта. Сталася пожежа. Також зафіксовані влучання в землю Центрального парку міста. Без постраждалих.

Протягом минулої доби на Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів: Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Глибоке, Липці, Стариця, Мороховець, Зелене, Нескучне, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Вільхуватка, Красне Перше, Новомлинськ і Кам’янка.

На Куп’янському напрямку під вогнем були: Дворічна, Гряниківка, Кучерівка, Куп’янськ, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове, Крохмальне, Вишневе.

У Вовчанську ввечері внаслідок артобстрілу поранення отримала дівчина 16 років, жінка 74 років загинула.

Пошкодження внаслідок обстрілу отримала міська лікарня Вовчанська, горів дах центрального корпусу. Один з осколків влучив у автомобіль "швидкої", яка везла пацієнта. В авто – без постраждалих.

Луганська область: ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій, зокрема, на Куп’янському та Лиманському напрямках – зазнає значних втрат, особливо у живій силі.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Новоселівського, Червонопопівки, Шипилівки і Білогорівки.

На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив окупанта потрапили Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Площанка, Невське, Піщане, Кремінна, Діброва і Білогорівка.

Ситуація в області залишається складною.

Донецька область: вночі – ракетний обстріл Дружківки. С-300. Пошкоджено багатоповерхівку. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Всю ніч відбувалися обстріли позицій та активні бойові дії майже по всій лінії оборони в Очеретинській та Авдіївській громадах.

Зранку – артилерійський обстріл Авдіївки. Інформація про постраждалих уточнюється.

Важка ситуація поблизу Бахмута, Соледара та Вугледара. Постійні обстріли цих населених пунктів та населених пунктів громад.

Протягом доби – обстріли Сіверська та с.Серебрянка Сіверської громади.

За добу по області – двоє поранених.

Миколаївська область: зранку 8 лютого ворог завдавав артилерійських ударів по береговій смузі та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також цього ранку під ворожим обстрілом була Куцурубська громада. Влучаня за межами населеного пункту. Руйнувань та постраждалих немає.

Херсонська область: за інформацією ГШ ЗСУ, на Херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали 17 населених пунктів: Михайлівка, Гаврилівка, Милове, Зміївка, Новоберислав, Козацьке, Львове, Тягинка, Іванівка, Микільське, Антонівка, Янтарне, Берегове, Велетенське та Херсон.

За добу через російську агресію поранені двоє людей.

З деокупованих територій Херсонщини автотранспортом евакуювали 69 осіб, з них 12 – це діти.

На тимчасово окупованих територіях ситуація залишається напруженою.

Так, у населеному пункті Каїри Каховського району російські окупаційні війська примусово відбирають у місцевого населення цивільні автомобілі.

У тимчасово окупованій Новій Каховці російські військові влучили в об’єкт енергетичної інфраструктури. У місті зникли світло і вода.