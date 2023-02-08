У Сирії з-під завалів будинку врятували немовля, зв’язане пуповиною з мертвою матір’ю

Родичі витягли з-під завалів будинку на півночі Сирії новонароджену дитину, прив’язану за пуповину до матері, яка загинула під час сильного землетрусу в понеділок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Немовля - єдина дитина, яка вижила з найближчих родичів, всі інші загинули, коли землетрус силою 7,8 бала, що стався в Сирії та сусідній Туреччині, зрівняв з землею будинок сім'ї в утримуваному повстанцями місті Джиндайріс, сказав далекий родич дитини Халіл аль-Суваді.

"Ми почули голос, коли копали. Ми розгребли пил і знайшли дитину з пуповиною, ми перерізали її, і мій двоюрідний брат відвіз її в лікарню", – сказав Суваді.

Відео порятунку стало вірусним у соціальних мережах.

На кадрах видно, як чоловік вибігає з-під завалів чотириповерхового будинку, тримаючи на руках крихітне немовля, вкрите пилом.

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Другий чоловік біжить назустріч першому з ковдрою, намагаючись зігріти новонароджену на мінусовій температурі, а третій кричить, щоб викликати машину, яка відвезе її до лікарні.

Дитину відвезли на лікування до сусіднього міста Афрін, а члени сім'ї провели наступні кілька годин, шукаючи тіла її батька Абдулли, матері Афраа, чотирьох братів і сестер та тітки.

За повідомленням кореспондента AFP, будинок сім'ї був одним з близько 50 будинків у Джиндайрісі, які були зруйновані землетрусом.

В інкубаторі лікарні в Афріні новонароджена була підключена до внутрішньовенної крапельниці, її тіло було в подряпинах, а лівий кулак обмотаний бинтом.

Її лоб і пальці все ще були синіми від пронизливого холоду, коли педіатр Хані Мааруф стежив за її життєво важливими показниками.

"Зараз вона стабільна", - сказав Мааруф, але зазначив, що вона прибула до лікарні у поганому стані.

"У неї було кілька синців і рваних ран по всьому тілу", - сказав він AFP.

"Вона також прибула з переохолодженням через сильний мороз", - розповів лікар.

Як повідомлялося, кількість жертв землетрусу на півдні Туреччини і півночі Сирії перевищила 9 400 осіб, що робить його найсмертоноснішою сейсмічною подією за останні десять років.