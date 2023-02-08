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В Сирии из-под завалов дома спасли младенца, связанного пуповиной с мертвой матерью

"Европейская правда"Среда, 8 февраля 2023, 12:21
Спасенный в Сирии младенец

Родственники вытащили из-под завалов дома на севере Сирии новорожденного ребенка, связанного пуповиной с матерью, которая погибла во время сильного землетрясения в понедельник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Младенец - единственный ребенок, который выжил из ближайших родственников, все остальные погибли, когда землетрясение силой 7,8 баллов, произошедшее в Сирии и соседней Турции, сравнял с землей дом семьи в удерживаемом повстанцами городе Джиндайрис, сказал дальний родственник ребенка Халил аль-Сувади.

"Мы услышали голос, когда копали. Мы разгребли пыль и нашли ребенка с пуповиной, мы перерезали его, и мой двоюродный брат отвез его в больницу" - сказал Сувади.

Видео спасения стало вирусным в социальных сетях.

На кадрах видно, как мужчина выбегает из-под завалов четырехэтажного дома, держа на руках крошечного младенца, покрытого пылью.

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Второй мужчина бежит навстречу первому с одеялом, пытаясь согреть новорожденную на минусовой температуре, а третий кричит, чтобы вызвать машину, которая отвезет ее в больницу.

Ребенка увезли на лечение в соседний город Африн, а члены семьи провели следующие несколько часов, ища тела его отца Абдуллы, матери Афраа, четырех братьев и сестер и тети.

По сообщению корреспондента AFP, дом семьи был одним из около 50 домов в Джиндайрисе, которые были разрушены землетрясением.

В инкубаторе больницы в Африне новорожденная была подключена к внутривенной капельнице, ее тело было в царапинах, а левый кулак обмотан бинтом.

Ее лоб и пальцы все еще были синими от пронизывающего холода, когда педиатр Хани Мааруф следил за ее жизненно важными показателями.

"Сейчас она стабильна", - сказал Мааруф, но отметил, что она прибыла в больницу в плохом состоянии.

"У нее было несколько синяков и рваных ран по всему телу", - сказал он AFP.

"Она также прибыла с переохлаждением из-за сильного мороза", - рассказал врач.

Как сообщалось, количество жертв землетрясения на юге Турции и севере Сирии превысило 9 400 человек, что делает его самым смертоносным сейсмическим событием за последние десять лет.

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Темы: СирияТурциястихийное бедствие
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