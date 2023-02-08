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Нацгвардійці "приземлили" ворожий гелікоптер під Бахмутом

Тетяна ЛозовенкоСереда, 8 лютого 2023, 12:21
Мі-24, фото з Вікіпедії

Нацгвардійці у вівторок знищили російський гвинтокрил Мі-24 на околицях Бахмута; на Запорізькому напрямку прикордонники ліквідували ворожий дрон.

Джерело: пресслужба Нацгвардії, пресслужба Держприкордонслужби 

Дослівно НГУ: "7 лютого о 14:12 в районі східної околиці Бахмута нацгвардійці виявили два ворожі гелікоптери Мі-24, одна ціль була захоплена та знищена стрільцем-зенітником з ПЗРК Ігла-1".

Деталі: Нацгварійці зазначають, що ударний гелікоптер завдавав вогневого ураження підрозділам НГУ та прикривав із повітря ворожу піхоту, яка наступала на лінію оборони українських захисників. 

Гелікоптер після влучання ракети почав втрачати висоту і знижуватися – доля пілота невідома.

У НГУ наголошують, що Мі-24 – один з найшвидших ударних гелікоптерів у світі й вже третій російський гелікоптер, збитий підрозділами 3-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії України за час повномасштабного вторгнення.

В результаті бойової роботи зенітників 3-ої бригади на Бахмутському напрямку окупанти частково втрачають боєздатність та повітряну перевагу, як підкреслюють у НГУ.

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Крім того, 7 лютого на Запорізькому напрямку прикордонники спільно з Силами оборони виявили та знешкодили квадрокоптер противника MAVIC3 за допомогою антидронної рушниці

 
Ілюстративне фото, ДПСУ

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Теми: НацгвардіяПрикордонна службаавіавійна
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