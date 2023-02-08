Нацгвардійці "приземлили" ворожий гелікоптер під Бахмутом
Нацгвардійці у вівторок знищили російський гвинтокрил Мі-24 на околицях Бахмута; на Запорізькому напрямку прикордонники ліквідували ворожий дрон.
Джерело: пресслужба Нацгвардії, пресслужба Держприкордонслужби
Дослівно НГУ: "7 лютого о 14:12 в районі східної околиці Бахмута нацгвардійці виявили два ворожі гелікоптери Мі-24, одна ціль була захоплена та знищена стрільцем-зенітником з ПЗРК Ігла-1".
Деталі: Нацгварійці зазначають, що ударний гелікоптер завдавав вогневого ураження підрозділам НГУ та прикривав із повітря ворожу піхоту, яка наступала на лінію оборони українських захисників.
Гелікоптер після влучання ракети почав втрачати висоту і знижуватися – доля пілота невідома.
У НГУ наголошують, що Мі-24 – один з найшвидших ударних гелікоптерів у світі й вже третій російський гелікоптер, збитий підрозділами 3-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії України за час повномасштабного вторгнення.
В результаті бойової роботи зенітників 3-ої бригади на Бахмутському напрямку окупанти частково втрачають боєздатність та повітряну перевагу, як підкреслюють у НГУ.
Крім того, 7 лютого на Запорізькому напрямку прикордонники спільно з Силами оборони виявили та знешкодили квадрокоптер противника MAVIC3 за допомогою антидронної рушниці
Що цьому передувало:
- 2 лютого Нацгвардійці знищили ворожий літак Су-25 в районі Бахмута Донецької області.
- 7 лютого українські прикордонники збили російський штурмовик в районі Бахмута Донецької області.