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Росія може розвивати наступ і попри погіршення погодних умов – розвідка Британії

"Європейська правда"Четвер, 9 лютого 2023, 09:05
Російські військові. Фото РИА Новости

Російські війська можуть розвивати наступальні операції попри погіршення погодних умов у наступні тижні.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в четвер, пише "Європейська правда".

Як відзначають у зведенні, погода продовжує відігравати важливу роль у ході війни Росії в Україні. У той час як земля замерзла, в останні тижні умови переміщення по пересіченій місцевості на сході України, швидше за все, практично не змінилися.

8 лютого температура поверхні була близько 0 градусів Цельсія. За прогнозами, наступного тижня підвищення температури ґрунту і танення снігу, ймовірно, погіршать умови для пересування по всій території Донбасу.

За оцінкою британського відомства, умови пересування по пересіченій місцевості, ймовірно, будуть найгіршими, з великою кількістю багнюки, в середині і наприкінці березня. 

"Командири з обох сторін, найімовірніше, намагатимуться уникати планування великих наступальних операцій у цей час. Проте політичні чи оперативні можливості можуть переважати над цими побоюваннями, як це продемонструвала Росія, розпочавши своє вторгнення наприкінці лютого 2022 року", – сказано у зведенні.

Нагадаємо, британська розвідка вважає малоймовірним, що Росія буде спроможна наростити сили, необхідні для суттєвого впливу на результат війни протягом найближчих тижнів.

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Теми: РосіявійнаВелика Британіярозвідка
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