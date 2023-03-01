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Росія другий день поспіль тримає у Чорному морі 5 кораблів з 32 "калібрами"

Олександр ШумілінСереда, 1 березня 2023, 18:28
Скриншот

Росіяни другий день поспіль тримають у Чорному морі 5 носіїв крилатих ракет "калібр".

Джерело: повідомлення ВМС

Деталі: За інформацією ВМС України станом на 1 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 17 ворожих кораблів, серед яких 5 носіїв крилатих ракет "калібр" загальний залп 32 ракети.

В Азовському морі перебуває 1 ворожий корабель.

28 лютого ВМС повідомили, що у Чорному морі також було 5 носіїв із "калібрами", а 27-го – лише один.  

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Теми: Росіяракетний удар
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