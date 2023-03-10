Цілеспрямовані удари РФ по цивільному населенню є воєнним злочином – глава Єврокомісії
П'ятниця, 10 березня 2023, 00:25
Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила ракетні удари Росії по цивільних об'єктах України вночі 9 березня.
Джерело: глава Єврокомісії у Twitter
Пряма мова: "Цілеспрямовані удари Росії по цивільному населенню та енергосистемі є воєнним злочином. Це зміцнює нашу спільну рішучість продовжувати просування реформ в Україні на її європейському шляху".
Spoke today with @ZelenskyyUa following the indiscriminate— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 9, 2023
missile attacks on Ukraine last night.
Russia’s deliberate targeting of civilians and energy grid is a war crime.
It strengthens our common resolve to continue progress in Ukraine’s reform efforts on their 🇪🇺path.
Що цьому передувало:
- Вночі 9 березня Росія випустила по Україні 81 ракету різного типу, протиповітряна оборона збила 34 із 48 крилатих ракет.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російського ракетного удару окупантів 9 березня загинули 6 українців.
- Зеленський після розмови з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн заявив, що вона позитивно оцінила прогрес України в антикорупційному напрямку, зокрема призначення глави НАБУ.