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Цілеспрямовані удари РФ по цивільному населенню є воєнним злочином – глава Єврокомісії

"Українська правда"Четвер, 9 березня 2023, 23:25
Цілеспрямовані удари РФ по цивільному населенню є воєнним злочином – глава Єврокомісії
УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЄН, СКРИНШОТ З ВІДЕО

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила ракетні удари Росії по цивільних об'єктах України вночі 9 березня.

Джерело: глава Єврокомісії у Twitter

Пряма мова: "Цілеспрямовані удари Росії по цивільному населенню та енергосистемі є воєнним злочином. Це зміцнює нашу спільну рішучість продовжувати просування реформ в Україні на її європейському шляху".

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Що цьому передувало:

  • Вночі 9 березня Росія випустила по Україні 81 ракету різного типу, протиповітряна оборона збила 34 із 48 крилатих ракет.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російського ракетного удару окупантів 9 березня загинули 6 українців. 
  • Зеленський після розмови з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн заявив, що вона позитивно оцінила прогрес України в антикорупційному напрямку, зокрема призначення глави НАБУ. 

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Теми: ракетний ударРосіявійна
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