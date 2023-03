Цілеспрямовані удари РФ по цивільному населенню є воєнним злочином – глава Єврокомісії

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила ракетні удари Росії по цивільних об'єктах України вночі 9 березня.

Джерело: глава Єврокомісії у Twitter

Пряма мова: "Цілеспрямовані удари Росії по цивільному населенню та енергосистемі є воєнним злочином. Це зміцнює нашу спільну рішучість продовжувати просування реформ в Україні на її європейському шляху".

Spoke today with @ZelenskyyUa following the indiscriminate

missile attacks on Ukraine last night.



Russia’s deliberate targeting of civilians and energy grid is a war crime.



It strengthens our common resolve to continue progress in Ukraine’s reform efforts on their 🇪🇺path.