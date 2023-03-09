Цілеспрямовані удари РФ по цивільному населенню є воєнним злочином – глава Єврокомісії

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила ракетні удари Росії по цивільних об'єктах України вночі 9 березня.

Джерело: глава Єврокомісії у Twitter

Пряма мова: "Цілеспрямовані удари Росії по цивільному населенню та енергосистемі є воєнним злочином. Це зміцнює нашу спільну рішучість продовжувати просування реформ в Україні на її європейському шляху".

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Spoke today with @ZelenskyyUa following the indiscriminate

missile attacks on Ukraine last night.



Russia’s deliberate targeting of civilians and energy grid is a war crime.



It strengthens our common resolve to continue progress in Ukraine’s reform efforts on their 🇪🇺path. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 9, 2023

Що цьому передувало:

Вночі 9 березня Росія випустила по Україні 81 ракету різного типу, протиповітряна оборона збила 34 із 48 крилатих ракет.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російського ракетного удару окупантів 9 березня загинули 6 українців.

Зеленський після розмови з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн заявив, що вона позитивно оцінила прогрес України в антикорупційному напрямку, зокрема призначення глави НАБУ.