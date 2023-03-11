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Підрозділи "Гвардії наступу" майже сформовані, йде набір у резерв – Клименко

Роман ПетренкоСубота, 11 березня 2023, 14:06
Підрозділи Гвардії наступу майже сформовані, йде набір у резерв – Клименко
ФОТО З САЙТУ "ГВАРДІЇ НАСТУПУ"

Уже 28 тисяч добровольців подали заявки у "Гвардію наступу" і на сьогодні практично всі підрозділи вже сформовані, повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Джерело: Клименко в ефірі телемарафону

Пряма мова Клименка: "28 тисяч заяв від добровольців ми вже прийняли. В першу чергу заявки проходили через Центри надання адміністративних послуг та через сайт. Звичайно, не всі потрапляють в ці підрозділи, тому що достатньо жорсткий відбір.

Навчання практично всіх підрозділів ми вже розпочали на полігонах нашої країни і там не всі витримують.

Навчання триватимуть стільки, скільки буде необхідно, щоб отримати боєздатні підрозділи Нацгвардії, ДПСУ та Нацполіції, які всі зараз називаються "Гвардією наступу".

Підрозділи в основному, здебільшого сформовані.

Ми набираємо вже додатково добровольців, щоб мати резерв на майбутнє".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 2 лютого Клименко розповів, що в МВС почали формувати 8 штурмових бригад "Гвардія наступу" для посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій.
  • 3 лютого МВС прозвітувало, що рекрутингова кампанія стартувала досить активно. 
  • Місяць тому повідомляли про 27 тисяч заяв у "Гвардію наступу".
  • Усім військовим, які стануть штурмовиками в "Гвардії наступу", обіцяють перелік соціальних гарантій, серед яких — можливість отримати житло та лікування, а також навчання у ВНЗ.
  • Речник Нацгвардії полковник Руслан Музичук пояснював, що планова мобілізація і створення добровольчих бригад "Гвардії наступу" покликані в першу чергу сформувати резерви, штурмові підрозділи та забезпечити можливість ротації військових для виконання завдань щодо оборони держави.

Теми: Гвардія наступуКлименкоМВСвійна
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