Підрозділи "Гвардії наступу" майже сформовані, йде набір у резерв – Клименко
Уже 28 тисяч добровольців подали заявки у "Гвардію наступу" і на сьогодні практично всі підрозділи вже сформовані, повідомив очільник МВС Ігор Клименко.
Джерело: Клименко в ефірі телемарафону
Пряма мова Клименка: "28 тисяч заяв від добровольців ми вже прийняли. В першу чергу заявки проходили через Центри надання адміністративних послуг та через сайт. Звичайно, не всі потрапляють в ці підрозділи, тому що достатньо жорсткий відбір.
Навчання практично всіх підрозділів ми вже розпочали на полігонах нашої країни і там не всі витримують.
Навчання триватимуть стільки, скільки буде необхідно, щоб отримати боєздатні підрозділи Нацгвардії, ДПСУ та Нацполіції, які всі зараз називаються "Гвардією наступу".
Підрозділи в основному, здебільшого сформовані.
Ми набираємо вже додатково добровольців, щоб мати резерв на майбутнє".
Передісторія:
- 2 лютого Клименко розповів, що в МВС почали формувати 8 штурмових бригад "Гвардія наступу" для посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій.
- 3 лютого МВС прозвітувало, що рекрутингова кампанія стартувала досить активно.
- Місяць тому повідомляли про 27 тисяч заяв у "Гвардію наступу".
- Усім військовим, які стануть штурмовиками в "Гвардії наступу", обіцяють перелік соціальних гарантій, серед яких — можливість отримати житло та лікування, а також навчання у ВНЗ.
- Речник Нацгвардії полковник Руслан Музичук пояснював, що планова мобілізація і створення добровольчих бригад "Гвардії наступу" покликані в першу чергу сформувати резерви, штурмові підрозділи та забезпечити можливість ротації військових для виконання завдань щодо оборони держави.