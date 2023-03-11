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Подразделения "Гвардии наступления" почти сформированы, идет набор в резерв - Клименко

Роман ПетренкоСуббота, 11 марта 2023, 14:06
Подразделения Гвардии наступления почти сформированы, идет набор в резерв - Клименко
ФОТО С САЙТА "ГВАРДИИ НАСТУПЛЕНИЯ"

Уже 28 тысяч добровольцев подали заявки в "Гвардию наступления" и на сегодня практически все подразделения уже сформированы, сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Источник: Клименко в эфире телемарафона

Прямая речь Клименко: "28 тысяч заявлений от добровольцев мы уже приняли. В первую очередь заявки проходили через Центры предоставления административных услуг и через сайт. Конечно, не все попадают в эти подразделения, потому что достаточно жесткий отбор.

Обучение практически всех подразделений мы уже начали на полигонах нашей страны и там не все выдерживают.

Обучение будут продолжаться столько, сколько будет необходимо, чтобы получить боеспособные подразделения Нацгвардии, ГПСУ и Нацполиции, которые все сейчас называются "Гвардией наступления".

Подразделения в основном, в основном сформированы.

Мы набираем уже дополнительно добровольцев, чтобы иметь резерв на будущее".

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Предыстория:

  • 2 февраля Клименко рассказал, что в МВД начали формировать 8 штурмовых бригад "Гвардии наступления" для усиления Сил обороны и освобождения оккупированных территорий.
  • 3 февраля МВД отчиталось, что рекрутинговая кампания стартовала достаточно активно.
  • Месяц назад сообщали о 27 тысячах заявлений в "Гвардию наступления".
  • Всем военным, которые станут штурмовиками в "Гвардии наступления", обещают перечень социальных гарантий, среди которых – возможность получить жилье и лечение, а также обучение в вузах.
  • Спикер Нацгвардии полковник Руслан Музычук объяснял, что плановая мобилизация и создание добровольческих бригад "Гвардии наступления" призваны в первую очередь сформировать резервы, штурмовые подразделения и обеспечить возможность ротации военных для выполнения задач по обороне государства.

Темы: Гвардия наступленияКлименкоМВДвойна
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