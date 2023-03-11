Подразделения "Гвардии наступления" почти сформированы, идет набор в резерв - Клименко
Уже 28 тысяч добровольцев подали заявки в "Гвардию наступления" и на сегодня практически все подразделения уже сформированы, сообщил глава МВД Игорь Клименко.
Источник: Клименко в эфире телемарафона
Прямая речь Клименко: "28 тысяч заявлений от добровольцев мы уже приняли. В первую очередь заявки проходили через Центры предоставления административных услуг и через сайт. Конечно, не все попадают в эти подразделения, потому что достаточно жесткий отбор.
Обучение практически всех подразделений мы уже начали на полигонах нашей страны и там не все выдерживают.
Обучение будут продолжаться столько, сколько будет необходимо, чтобы получить боеспособные подразделения Нацгвардии, ГПСУ и Нацполиции, которые все сейчас называются "Гвардией наступления".
Подразделения в основном, в основном сформированы.
Мы набираем уже дополнительно добровольцев, чтобы иметь резерв на будущее".
Предыстория:
- 2 февраля Клименко рассказал, что в МВД начали формировать 8 штурмовых бригад "Гвардии наступления" для усиления Сил обороны и освобождения оккупированных территорий.
- 3 февраля МВД отчиталось, что рекрутинговая кампания стартовала достаточно активно.
- Месяц назад сообщали о 27 тысячах заявлений в "Гвардию наступления".
- Всем военным, которые станут штурмовиками в "Гвардии наступления", обещают перечень социальных гарантий, среди которых – возможность получить жилье и лечение, а также обучение в вузах.
- Спикер Нацгвардии полковник Руслан Музычук объяснял, что плановая мобилизация и создание добровольческих бригад "Гвардии наступления" призваны в первую очередь сформировать резервы, штурмовые подразделения и обеспечить возможность ротации военных для выполнения задач по обороне государства.