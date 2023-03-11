Подразделения "Гвардии наступления" почти сформированы, идет набор в резерв - Клименко

Уже 28 тысяч добровольцев подали заявки в "Гвардию наступления" и на сегодня практически все подразделения уже сформированы, сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Источник: Клименко в эфире телемарафона

Прямая речь Клименко: "28 тысяч заявлений от добровольцев мы уже приняли. В первую очередь заявки проходили через Центры предоставления административных услуг и через сайт. Конечно, не все попадают в эти подразделения, потому что достаточно жесткий отбор.

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Обучение практически всех подразделений мы уже начали на полигонах нашей страны и там не все выдерживают.

Обучение будут продолжаться столько, сколько будет необходимо, чтобы получить боеспособные подразделения Нацгвардии, ГПСУ и Нацполиции, которые все сейчас называются "Гвардией наступления".

Подразделения в основном, в основном сформированы.

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Мы набираем уже дополнительно добровольцев, чтобы иметь резерв на будущее".

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