Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Картопля по 27 грн за кг: ЗМІ дізнались першу версію цін від іншого постачальника для ЗСУ

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 13 березня 2023, 20:40
Картопля по 27 грн за кг: ЗМІ дізнались першу версію цін від іншого постачальника для ЗСУ
Фото: Міноборони

Журналісти дізнались першу версію цін на овочі в контракті, укладеному Міноборони на постачання продуктів військовим із ТОВ "Гарна справа".

Джерело: Bihus.Info із посиланням на видаткові накладні та копію контракту на постачання продуктів 

Деталі: Bihus.Info отримав від військових копії видаткових накладних, за якими їм здійснювалось постачання продуктів у січні-лютому. Ціни у накладних, як наголосили військові, виглядали зависокими для січня.

Реклама:

Зокрема, ціни на овочі в договорі з ТОВ "Гарна страва" навіть вищі, ніж з компанією "Актив компані", яка продавала яйця по 17 грн за штуку.

Картопля у першій, річній версії договору та у накладних мала постачатись по 27 грн/кг (з ПДВ), капуста – по 33 грн/кг, буряк – по 30 грн/кг. Водночас компанія купляла картоплю в січні по 7,2-10,5 грн (з ПДВ), капусту –  до 12,5 грн/кг, буряк –  до 11 грн/кг.

Таким чином, різниця між закупівельною ціною і ціною поставки у січні становила по картоплі 16,5-19,8 грн, капусті – від 20,5 грн, буряку – щонайменше 19 грн на кг.

ВІДЕО ДНЯ
 

Директор із закупівель ТОВ "Гарна страва" повідомляв, що за рахунок підвозу продуктів на фронт собівартість доставки доходить до 10 грн за кг продукції.

Bihus.Info наголошує, що Міноборони змінило всі договори з компаніями у лютому – ціни знижені на низку позицій, а строки договорів скорочені до трьох місяців. Зокрема, щодо всіх вищезгаданих овочів у договорі з ТОВ "Гарна страва" ціна впала на 7-10 грн за кг.

Міноборони не оплачувало січневі поставки за першою версією укладених контрактів. Проплати зупинили після скандального розслідування про завищені ціни на яйця у договорі з ТОВ "Актив компані". Продукти, поставлені військовим в січні-лютому 2023 року, будуть оплачуватися за скоригованими цінами.

Передісторія:

Теми: ціниМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
ціни
Ціни на нафту демонструють падіння 2 тижні поспіль
Ціни на газ у Європі впали на 20%: зменшився ризик страйків в Австралії
Курс валют на 24 серпня: гривня уповільнила падіння
Останні новини
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін хоче задіяти у війні штучний інтелект та відправити на фронт лазери і роботів
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
Усі новини...
Реклама: