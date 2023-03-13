Картопля по 27 грн за кг: ЗМІ дізнались першу версію цін від іншого постачальника для ЗСУ
Журналісти дізнались першу версію цін на овочі в контракті, укладеному Міноборони на постачання продуктів військовим із ТОВ "Гарна справа".
Джерело: Bihus.Info із посиланням на видаткові накладні та копію контракту на постачання продуктів
Деталі: Bihus.Info отримав від військових копії видаткових накладних, за якими їм здійснювалось постачання продуктів у січні-лютому. Ціни у накладних, як наголосили військові, виглядали зависокими для січня.
Зокрема, ціни на овочі в договорі з ТОВ "Гарна страва" навіть вищі, ніж з компанією "Актив компані", яка продавала яйця по 17 грн за штуку.
Картопля у першій, річній версії договору та у накладних мала постачатись по 27 грн/кг (з ПДВ), капуста – по 33 грн/кг, буряк – по 30 грн/кг. Водночас компанія купляла картоплю в січні по 7,2-10,5 грн (з ПДВ), капусту – до 12,5 грн/кг, буряк – до 11 грн/кг.
Таким чином, різниця між закупівельною ціною і ціною поставки у січні становила по картоплі 16,5-19,8 грн, капусті – від 20,5 грн, буряку – щонайменше 19 грн на кг.
Директор із закупівель ТОВ "Гарна страва" повідомляв, що за рахунок підвозу продуктів на фронт собівартість доставки доходить до 10 грн за кг продукції.
Bihus.Info наголошує, що Міноборони змінило всі договори з компаніями у лютому – ціни знижені на низку позицій, а строки договорів скорочені до трьох місяців. Зокрема, щодо всіх вищезгаданих овочів у договорі з ТОВ "Гарна страва" ціна впала на 7-10 грн за кг.
Міноборони не оплачувало січневі поставки за першою версією укладених контрактів. Проплати зупинили після скандального розслідування про завищені ціни на яйця у договорі з ТОВ "Актив компані". Продукти, поставлені військовим в січні-лютому 2023 року, будуть оплачуватися за скоригованими цінами.
Передісторія:
- Видання ZN.ua 21 січня повідомило, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців дорожче у два-три рази, ніж у магазинах Києва. Грудневу угоду з "Актив компані" від імені міністерства підписав Богдан Хмельницький, який фігурував у справі про розкрадання 580 тисяч доларів під час закупівлі військової амуніції.
- Особливого розголосу набула інформація про "курячі яйця за 17 гривень": у розслідуванні журналістів йшлося про ціну за штуку, хоча в документі фігурувала ціна за 100 грамів.
- Міноборони назвало інформацію про задорогі харчі введенням в оману та маніпуляцією та обіцяло звернутися до СБУ, а міністр оборони Олексій Резніков відкинув звинувачення до Міноборони. Пізніше в інтерв'ю "Українській правді" Резніков визнав, що був занадто емоційний та обіцяв ретельно перевірити всі факти, виявлені журналістами.
- Заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку і був звільнений 24 січня на фоні скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для військових. Було звільнено і Богдана Хмельницького з посади директора департаменту закупівель Міністерства оборони, про що стало відомо 25 січня.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив оновити систему державних закупівель для Збройних сил України, яка передбачатиме публікацію цін на продукти й товари