Картопля по 27 грн за кг: ЗМІ дізнались першу версію цін від іншого постачальника для ЗСУ

Журналісти дізнались першу версію цін на овочі в контракті, укладеному Міноборони на постачання продуктів військовим із ТОВ "Гарна справа".

Джерело: Bihus.Info із посиланням на видаткові накладні та копію контракту на постачання продуктів

Деталі: Bihus.Info отримав від військових копії видаткових накладних, за якими їм здійснювалось постачання продуктів у січні-лютому. Ціни у накладних, як наголосили військові, виглядали зависокими для січня.

Зокрема, ціни на овочі в договорі з ТОВ "Гарна страва" навіть вищі, ніж з компанією "Актив компані", яка продавала яйця по 17 грн за штуку.

Картопля у першій, річній версії договору та у накладних мала постачатись по 27 грн/кг (з ПДВ), капуста – по 33 грн/кг, буряк – по 30 грн/кг. Водночас компанія купляла картоплю в січні по 7,2-10,5 грн (з ПДВ), капусту – до 12,5 грн/кг, буряк – до 11 грн/кг.

Таким чином, різниця між закупівельною ціною і ціною поставки у січні становила по картоплі 16,5-19,8 грн, капусті – від 20,5 грн, буряку – щонайменше 19 грн на кг.

Директор із закупівель ТОВ "Гарна страва" повідомляв, що за рахунок підвозу продуктів на фронт собівартість доставки доходить до 10 грн за кг продукції.

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Bihus.Info наголошує, що Міноборони змінило всі договори з компаніями у лютому – ціни знижені на низку позицій, а строки договорів скорочені до трьох місяців. Зокрема, щодо всіх вищезгаданих овочів у договорі з ТОВ "Гарна страва" ціна впала на 7-10 грн за кг.

Міноборони не оплачувало січневі поставки за першою версією укладених контрактів. Проплати зупинили після скандального розслідування про завищені ціни на яйця у договорі з ТОВ "Актив компані". Продукти, поставлені військовим в січні-лютому 2023 року, будуть оплачуватися за скоригованими цінами.

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