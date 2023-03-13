Картофель по 27 грн за кг: СМИ узнали первую версию цен от другого поставщика для ВСУ

Журналисты узнали первую версию цен на овощи в контракте, заключенном Минобороны на поставку продуктов военным с ООО "Гарна справа".

Источник: Bihus.Info со ссылкой на расходные накладные и копию контракта на поставку продуктов

Детали: Bihus.Info получил от военных копии расходных накладных, по которым им осуществлялась поставка продуктов в январе-феврале. Цены в накладных, как отметили военные, выглядели слишком высокими для января.

В частности, цены на овощи в договоре с ООО "Гарна страва" даже выше, чем с компанией "Актив компани", которая поставляла яйца по 17 грн за штуку.

Картофель в первой, годовой версии договора и в накладных должен был поставляться по 27 грн/кг (с НДС), капуста - по 33 грн/кг, свекла - по 30 грн/кг. В то же время компания покупала картофель в январе по 7,2-10,5 грн (с НДС), капусту - до 12,5 грн/кг, свеклу - до 11 грн/кг.

Таким образом, разница между закупочной ценой и ценой поставки в январе составляла по картофелю 16,5-19,8 грн, капусте - от 20,5 грн, свекле - не менее 19 грн на кг.

Директор по закупкам ООО "Гарна страва" сообщал, что за счет подвоза продуктов на фронт себестоимость доставки доходит до 10 грн за кг продукции.

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Bihus.Info отмечает, что Минобороны изменило все договоры с компаниями в феврале - цены снижены на ряд позиций, а сроки договоров сокращены до трех месяцев. В частности, по всем вышеупомянутым упомянутым овощам в договоре с ООО "Гарна страва" цена упала на 7-10 грн за кг.

Минобороны не оплачивало январские поставки по первой версии заключенных контрактов. Проплаты остановили после скандального расследования о завышенных ценах на яйца в договоре с ООО "Актив компани". Продукты, поставленные военным в январе-феврале 2023 года, будут оплачиваться по скорректированным ценам.

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