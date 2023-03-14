Звільнений після корупційного скандалу заступник Резнікова вперше відповів на звинувачення
Колишній заступник міністра оборони Вячеслав Шаповалов, звільнений після корупційного скандалу, відкидає підозру силовиків у лобізмі неякісних закупівель і стверджує, що керівництво не висловлювало йому претензій до роботи.
Джерело: відповіді на питання УП, які Шаповалов передав через адвоката, перебуваючи під арештом у слідчому ізоляторі
Про претензії до своєї роботи та кримінальну справу: "За весь час мого перебування на посаді до моєї роботи не виникало жодних претензій… До повідомлення про підозру ніхто мені нічого не повідомляв і навіть припущень не виникало…
Жодних слідчих дій до проведення обшуку в мене вдома зі мною не проводилось. 1 лютого 2023 року до мене з обшуком прийшли слідчі ДБР. Там же мені вручили повідомлення про підозру і клопотання про запобіжний захід.
До цього моменту я не знав про наявність кримінального провадження".
Про свою участь в закупівлях військової амуніції: "Закупки, про які йдеться (у справі – УП), відбувались навесні 2022 року.
Після початку повномасштабної агресії кількість військовослужбовців ЗСУ зросла у кілька разів. Їх було необхідно одягнути, нагодувати і озброїти. Наприклад, по одягу і засобам індивідуального бронезахисту Генеральний штаб за дві місяці збільшив потребу у чотири рази…
Відповідно, прийняті рішення вимагали оперативності і невідкладності. Співробітники МО працювали цілодобово, щоб забезпечити армію всім необхідним…
Я особисто не займався безпосереднім пошуком (постачальників – УП)...
Богдан Хмельницький був моїм підлеглим в структурі МО (слідство вважає, що Шаповалов давав вказівки директору департаменту закупівель Хмельницькому щодо того, з ким укладати договори – УП)...
Я ніколи не давав йому вказівок щодо вибору постачальника або умов постачання. Я особисто не займався обробкою договорів на предмет ціни або інших істотних умов."
Про якість товарів, у закупівлях яких підозрюють Шаповалова: "Поставлену нам продукцію некоректно називати неякісною. Певні позиції виявились частково неналежної якості.
Необхідно розуміти, що стандарти НАТО (тобто країн-постачальників) і українські стандарти певним чином відрізняються.
Разом з тим, всі товари мали балістичні сертифікати визначених та акредитованих міжнародних лабораторій. Тому на момент укладання договорів питань до належної якості не виникало і припущень щодо неналежної якості виникати не могло… Питання можуть бути поставлені до виробників та міжнародних експертних установ…
До 24 лютого 2022 року закупівлі відбувались виключно в українських постачальників… Міжнародні договори не передбачают всіх тих вимог, які прописані в наших внутрішніх нормативах.
Крім того, проводити контроль якості, як це було до 24 лютого було просто неможливо. Деякі експертизи навіть у мирний час можуть тривати місяць і більше.
Посадові особи МО не мали підстав не довіряти міжнародним сертифікатам якості на продукцію, яка постачалась."
Про закупівлю харчів, які викликали скандал у ЗМІ через завищені ціни: "Якщо ми говоримо про договори на 2023 рік, то вони були переукладені з постачальниками, які годували і одягали ЗСУ в 2022 році.
Я особисто не мав відношення ані до відбору постачальників, ані до формування цінових або інших умов договорів… Відповідно, ніколи нікого не лобіював".
Про звинувачення в корупції, звільнення та відносини з міністром Олексієм Резніковим: "По-перше, мене не звільнили, а я написав заяву за власним бажанням. Мені важко обговорювати політичну чи соціальну складову цього процесу.
Я вирішив піти, бо вважав такий вчинок єдиним вірним на той момент. Разом з тим, я пішов з посади не через власні помилки, а через помилки моїх підлеглих.
По-друге, інкриміноване мені кримінальне правопорушення не є корупційним. Мене не підозрюють в корупції, але певні особи, які є лідерами суспільної думки, маніпулюють цим…
У міністра не було претензій до моєї роботи, він не хотів, щоб я йшов з посади, але я це питання для себе на той момент остаточно вирішив."
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Передісторія:
- Видання "Дзеркало тижня" повідомило, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва. МОУ спершу назвало цю інформацію брехнею та маніпуляцією.
- Згодом заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку і був звільнений. Також було звільнено директора департамента закупівель Богдана Хмельницького.
- Національне антикорупційне бюро заявило, що розслідує ймовірні зловживання Міноборони при закупівлі продуктів харчування для військових в рамках кримінального провадження, розпочатого ще до розголосу в ЗМІ.
- 1 лютого Державне бюро розслідувань повідомило про підозру В'ячеславу Шаповалову. ДБР заявило, що він лобіював договори на постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних сил України низької якості на загальну суму понад 1 млрд грн.
- Шаповалова заарештували з можливістю вийти під заставу в 400 мільйонів гривень. Він не вносив заставу і перебуває в СІЗО.