Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Звільнений після корупційного скандалу заступник Резнікова вперше відповів на звинувачення

Соня ЛукашоваВівторок, 14 березня 2023, 16:28
Звільнений після корупційного скандалу заступник Резнікова вперше відповів на звинувачення
В’ЯЧЕСЛАВ ШАПОВАЛОВ. ФОТО MIL.GOV.UA

Колишній заступник міністра оборони Вячеслав Шаповалов, звільнений після корупційного скандалу, відкидає підозру силовиків у лобізмі неякісних закупівель і стверджує, що керівництво не висловлювало йому претензій до роботи.

Джерело: відповіді на питання УП, які Шаповалов передав через адвоката, перебуваючи під арештом у слідчому ізоляторі

Про претензії до своєї роботи та кримінальну справу: "За весь час мого перебування на посаді до моєї роботи не виникало жодних претензій… До повідомлення про підозру ніхто мені нічого не повідомляв і навіть припущень не виникало… 

Реклама:

Жодних слідчих дій до проведення обшуку в мене вдома зі мною не проводилось. 1 лютого 2023 року до мене з обшуком прийшли слідчі ДБР. Там же мені вручили повідомлення про підозру і клопотання про запобіжний захід.

До цього моменту я не знав про наявність кримінального провадження".

Про свою участь в закупівлях військової амуніції: "Закупки, про які йдеться (у справі – УП), відбувались навесні 2022 року.

ВІДЕО ДНЯ

Після початку повномасштабної агресії кількість військовослужбовців ЗСУ зросла у кілька разів. Їх було необхідно одягнути, нагодувати і озброїти. Наприклад, по одягу і засобам індивідуального бронезахисту Генеральний штаб за дві місяці збільшив потребу у чотири рази… 

Відповідно, прийняті рішення вимагали оперативності і невідкладності. Співробітники МО працювали цілодобово, щоб забезпечити армію всім необхідним… 

Я особисто не займався безпосереднім пошуком (постачальників – УП)... 

Богдан Хмельницький був моїм підлеглим в структурі МО (слідство вважає, що Шаповалов давав вказівки директору департаменту закупівель Хмельницькому щодо того, з ким укладати договори – УП)...

Я ніколи не давав йому вказівок щодо вибору постачальника або умов постачання. Я особисто не займався обробкою договорів на предмет ціни або інших істотних умов."

Про якість товарів, у закупівлях яких підозрюють Шаповалова: "Поставлену нам продукцію некоректно називати неякісною. Певні позиції виявились частково неналежної якості.

Необхідно розуміти, що стандарти НАТО (тобто країн-постачальників) і українські стандарти певним чином відрізняються.

Разом з тим, всі товари мали балістичні сертифікати визначених та акредитованих міжнародних лабораторій. Тому на момент укладання договорів питань до належної якості не виникало і припущень щодо неналежної якості виникати не могло… Питання можуть бути поставлені до виробників та міжнародних експертних установ… 

До 24 лютого 2022 року закупівлі відбувались виключно в українських постачальників… Міжнародні договори не передбачают всіх тих вимог, які прописані в наших внутрішніх нормативах.

Крім того, проводити контроль якості, як це було до 24 лютого було просто неможливо. Деякі експертизи навіть у мирний час можуть тривати місяць і більше. 

Посадові особи МО не мали підстав не довіряти міжнародним сертифікатам якості на продукцію, яка постачалась."

Про закупівлю харчів, які викликали скандал у ЗМІ через завищені ціни: "Якщо ми говоримо про договори на 2023 рік, то вони були переукладені з постачальниками, які годували і одягали ЗСУ в 2022 році.

Я особисто не мав відношення ані до відбору постачальників, ані до формування цінових або інших умов договорів… Відповідно, ніколи нікого не лобіював".

Про звинувачення в корупції, звільнення та відносини з міністром Олексієм Резніковим: "По-перше, мене не звільнили, а я написав заяву за власним бажанням. Мені важко обговорювати політичну чи соціальну складову цього процесу.

Я вирішив піти, бо вважав такий вчинок єдиним вірним на той момент. Разом з тим, я пішов з посади не через власні помилки, а через помилки моїх підлеглих.

По-друге, інкриміноване мені кримінальне правопорушення не є корупційним. Мене не підозрюють в корупції, але певні особи, які є лідерами суспільної думки, маніпулюють цим…

У міністра не було претензій до моєї роботи, він не хотів, щоб я йшов з посади, але я це питання для себе на той момент остаточно вирішив."

Читайте також: Від вертольотів у Мексиці до їдальні в Костянтинівці. Що приховують силовики у гучних справах про корупцію в Міноборони

Передісторія:

Теми: корупціяМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
корупція
На Чернігівщині затримали очільницю ЦНАПу: за $2,5 тисячі штампувала довідки для ухилянтів
Transparency International вважає прирівняння корупції до держзради "дуже поганою ідеєю"
"Відмили" майже 700 тисяч – поліція підозрює керівництво ТЦК на Харківщині
Останні новини
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін хоче задіяти у війні штучний інтелект та відправити на фронт лазери і роботів
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
Усі новини...
Реклама: