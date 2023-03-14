Звільнений після корупційного скандалу заступник Резнікова вперше відповів на звинувачення

Колишній заступник міністра оборони Вячеслав Шаповалов, звільнений після корупційного скандалу, відкидає підозру силовиків у лобізмі неякісних закупівель і стверджує, що керівництво не висловлювало йому претензій до роботи.

Джерело: відповіді на питання УП, які Шаповалов передав через адвоката, перебуваючи під арештом у слідчому ізоляторі

Про претензії до своєї роботи та кримінальну справу: "За весь час мого перебування на посаді до моєї роботи не виникало жодних претензій… До повідомлення про підозру ніхто мені нічого не повідомляв і навіть припущень не виникало…

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Жодних слідчих дій до проведення обшуку в мене вдома зі мною не проводилось. 1 лютого 2023 року до мене з обшуком прийшли слідчі ДБР. Там же мені вручили повідомлення про підозру і клопотання про запобіжний захід.

До цього моменту я не знав про наявність кримінального провадження".

Про свою участь в закупівлях військової амуніції: "Закупки, про які йдеться (у справі – УП), відбувались навесні 2022 року.

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Після початку повномасштабної агресії кількість військовослужбовців ЗСУ зросла у кілька разів. Їх було необхідно одягнути, нагодувати і озброїти. Наприклад, по одягу і засобам індивідуального бронезахисту Генеральний штаб за дві місяці збільшив потребу у чотири рази…

Відповідно, прийняті рішення вимагали оперативності і невідкладності. Співробітники МО працювали цілодобово, щоб забезпечити армію всім необхідним…

Я особисто не займався безпосереднім пошуком (постачальників – УП)...

Богдан Хмельницький був моїм підлеглим в структурі МО (слідство вважає, що Шаповалов давав вказівки директору департаменту закупівель Хмельницькому щодо того, з ким укладати договори – УП)...

Я ніколи не давав йому вказівок щодо вибору постачальника або умов постачання. Я особисто не займався обробкою договорів на предмет ціни або інших істотних умов."

Про якість товарів, у закупівлях яких підозрюють Шаповалова: "Поставлену нам продукцію некоректно називати неякісною. Певні позиції виявились частково неналежної якості.

Необхідно розуміти, що стандарти НАТО (тобто країн-постачальників) і українські стандарти певним чином відрізняються.

Разом з тим, всі товари мали балістичні сертифікати визначених та акредитованих міжнародних лабораторій. Тому на момент укладання договорів питань до належної якості не виникало і припущень щодо неналежної якості виникати не могло… Питання можуть бути поставлені до виробників та міжнародних експертних установ…

До 24 лютого 2022 року закупівлі відбувались виключно в українських постачальників… Міжнародні договори не передбачают всіх тих вимог, які прописані в наших внутрішніх нормативах.

Крім того, проводити контроль якості, як це було до 24 лютого було просто неможливо. Деякі експертизи навіть у мирний час можуть тривати місяць і більше.

Посадові особи МО не мали підстав не довіряти міжнародним сертифікатам якості на продукцію, яка постачалась."

Про закупівлю харчів, які викликали скандал у ЗМІ через завищені ціни: "Якщо ми говоримо про договори на 2023 рік, то вони були переукладені з постачальниками, які годували і одягали ЗСУ в 2022 році.

Я особисто не мав відношення ані до відбору постачальників, ані до формування цінових або інших умов договорів… Відповідно, ніколи нікого не лобіював".

Про звинувачення в корупції, звільнення та відносини з міністром Олексієм Резніковим: "По-перше, мене не звільнили, а я написав заяву за власним бажанням. Мені важко обговорювати політичну чи соціальну складову цього процесу.

Я вирішив піти, бо вважав такий вчинок єдиним вірним на той момент. Разом з тим, я пішов з посади не через власні помилки, а через помилки моїх підлеглих.

По-друге, інкриміноване мені кримінальне правопорушення не є корупційним. Мене не підозрюють в корупції, але певні особи, які є лідерами суспільної думки, маніпулюють цим…

У міністра не було претензій до моєї роботи, він не хотів, щоб я йшов з посади, але я це питання для себе на той момент остаточно вирішив."

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