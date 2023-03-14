Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Звільнений після корупційного скандалу заступник Резнікова вперше відповів на звинувачення

Соня ЛукашоваВівторок, 14 березня 2023, 17:28
Звільнений після корупційного скандалу заступник Резнікова вперше відповів на звинувачення
В’ЯЧЕСЛАВ ШАПОВАЛОВ. ФОТО MIL.GOV.UA

Колишній заступник міністра оборони Вячеслав Шаповалов, звільнений після корупційного скандалу, відкидає підозру силовиків у лобізмі неякісних закупівель і стверджує, що керівництво не висловлювало йому претензій до роботи.

Джерело: відповіді на питання УП, які Шаповалов передав через адвоката, перебуваючи під арештом у слідчому ізоляторі

Про претензії до своєї роботи та кримінальну справу: "За весь час мого перебування на посаді до моєї роботи не виникало жодних претензій… До повідомлення про підозру ніхто мені нічого не повідомляв і навіть припущень не виникало… 

Жодних слідчих дій до проведення обшуку в мене вдома зі мною не проводилось. 1 лютого 2023 року до мене з обшуком прийшли слідчі ДБР. Там же мені вручили повідомлення про підозру і клопотання про запобіжний захід.

До цього моменту я не знав про наявність кримінального провадження".

Про свою участь в закупівлях військової амуніції: "Закупки, про які йдеться (у справі – УП), відбувались навесні 2022 року.

Після початку повномасштабної агресії кількість військовослужбовців ЗСУ зросла у кілька разів. Їх було необхідно одягнути, нагодувати і озброїти. Наприклад, по одягу і засобам індивідуального бронезахисту Генеральний штаб за дві місяці збільшив потребу у чотири рази… 

ВІДЕО ДНЯ

Відповідно, прийняті рішення вимагали оперативності і невідкладності. Співробітники МО працювали цілодобово, щоб забезпечити армію всім необхідним… 

Я особисто не займався безпосереднім пошуком (постачальників – УП)... 

Богдан Хмельницький був моїм підлеглим в структурі МО (слідство вважає, що Шаповалов давав вказівки директору департаменту закупівель Хмельницькому щодо того, з ким укладати договори – УП)...

Я ніколи не давав йому вказівок щодо вибору постачальника або умов постачання. Я особисто не займався обробкою договорів на предмет ціни або інших істотних умов."

Про якість товарів, у закупівлях яких підозрюють Шаповалова: "Поставлену нам продукцію некоректно називати неякісною. Певні позиції виявились частково неналежної якості.

Необхідно розуміти, що стандарти НАТО (тобто країн-постачальників) і українські стандарти певним чином відрізняються.

Разом з тим, всі товари мали балістичні сертифікати визначених та акредитованих міжнародних лабораторій. Тому на момент укладання договорів питань до належної якості не виникало і припущень щодо неналежної якості виникати не могло… Питання можуть бути поставлені до виробників та міжнародних експертних установ… 

До 24 лютого 2022 року закупівлі відбувались виключно в українських постачальників… Міжнародні договори не передбачают всіх тих вимог, які прописані в наших внутрішніх нормативах.

Крім того, проводити контроль якості, як це було до 24 лютого було просто неможливо. Деякі експертизи навіть у мирний час можуть тривати місяць і більше. 

Посадові особи МО не мали підстав не довіряти міжнародним сертифікатам якості на продукцію, яка постачалась."

Про закупівлю харчів, які викликали скандал у ЗМІ через завищені ціни: "Якщо ми говоримо про договори на 2023 рік, то вони були переукладені з постачальниками, які годували і одягали ЗСУ в 2022 році.

Я особисто не мав відношення ані до відбору постачальників, ані до формування цінових або інших умов договорів… Відповідно, ніколи нікого не лобіював".

Про звинувачення в корупції, звільнення та відносини з міністром Олексієм Резніковим: "По-перше, мене не звільнили, а я написав заяву за власним бажанням. Мені важко обговорювати політичну чи соціальну складову цього процесу.

Я вирішив піти, бо вважав такий вчинок єдиним вірним на той момент. Разом з тим, я пішов з посади не через власні помилки, а через помилки моїх підлеглих.

По-друге, інкриміноване мені кримінальне правопорушення не є корупційним. Мене не підозрюють в корупції, але певні особи, які є лідерами суспільної думки, маніпулюють цим…

У міністра не було претензій до моєї роботи, він не хотів, щоб я йшов з посади, але я це питання для себе на той момент остаточно вирішив."

Читайте також: Від вертольотів у Мексиці до їдальні в Костянтинівці. Що приховують силовики у гучних справах про корупцію в Міноборони

Передісторія:

Теми: корупціяМіноборони
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Бельгія надасть Україні 240 військових вантажівок

Пригожин вигадав кремлівську змову проти себе, щоб підкреслити власну впливовість – ISW

У ДШВ відреагували на інтерв'ю комбата для WP: "Озвучені втрати завищені"

Китайські компанії під час війни в Україні продавали РФ гвинтівки й бронежилети – ЗМІ

Швеція дає Україні вісім САУ Archer

фотоПарламент Молдови за дві хвилини перевів країну з "молдовської" на румунську мову

Усі новини...
корупція
Кабмін затвердив Державну антикорупційну програму
Мера Полтави Мамая засудили до 5 років в'язниці умовно
Система "Шлях". Що не так із Львівською військово-цивільною адміністрацією
Останні новини
09:29
Медведєв хоче продовжити атаки на безпілотники, бо американці "знахабніли"
09:18
Президент Сербії заявив, що не планує "нічого підписувати" на ключових переговорах з Косовом
09:09
фото В Естонію вперше прибули французькі бронетранспортери Griffon і танки AMX-10
09:09
“Ми не в рашці. Ми не будемо мовчати”. Військовослужбовці захищають комбата, що дав інтерв'ю WP
08:57
США оцінюють, чи виправдані подальші операції з безпілотниками в Чорному морі – CNN
08:31
Албанія під тиском ЄС призупинила схему "золотих паспортів"
08:23
Сили оборони за добу знищили 760 окупантів, 13 ББМ і гелікоптер
07:53
США схвалили продаж Польщі 800 ракет Hellfire
07:36
відеоОборона Бахмута: ССО відмінусували роту ворога і БПЛА
07:27
Бельгія надасть Україні 240 військових вантажівок
Усі новини...