Уволенный после коррупционного скандала зам Резникова впервые ответил на обвинения

Бывший заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, уволенный после коррупционного скандала, отвергает подозрение силовиков в лоббизме некачественных закупок и утверждает, что руководство не высказывало ему претензий к работе.

Источник: ответы на вопросы УП, которые Шаповалов передал через адвоката, находясь под арестом в следственном изоляторе

О претензиях к своей работе и уголовном деле: "За все время моего пребывания в должности к моей работе не возникало никаких претензий... До момента сообщения о подозрении никто мне ничего не сообщал и даже предположений не возникало.

Реклама:

Никаких следственных действий до проведения обыска у меня дома со мной не проводилось. 1 февраля 2023 ко мне с обыском пришли следователи ДБР. Там же мне вручили сообщение о подозрении и ходатайство о мере пресечения.

До этого момента я не знал о наличии уголовного производства."

О своем участии в закупках военной амуниции: "Закупки, о которых идет речь (в деле – УП), происходили весной 2022 года.

ВИДЕО ДНЯ

После начала полномасштабной агрессии количество военнослужащих ВСУ выросло в несколько раз. Их необходимо было одеть, накормить и вооружить. Например, по одежде и средствам индивидуальной бронезащиты Генеральный штаб за два месяца увеличил потребность в четыре раза…

Соответственно, принимаемые решения требовали оперативности и безотлагательности. Сотрудники МО работали круглосуточно, чтобы обеспечить армию всем…

Я лично не занимался непосредственным поиском (поставщиков – УП)...

Богдан Хмельницкий был моим подчиненным в структуре МО (следствие считает, что Шаповалов давал указания директору департамента закупок Хмельницкому относительно того, с кем заключать договоры – УП)...

Я никогда не давал ему указаний по выбору поставщика или условий поставки. Я лично не занимался обработкой договоров на предмет цены или других существенных условий."

О качестве товаров, в покупках которых подозревают Шаповалова: "Поставленную нам продукцию некорректно называть некачественной. Некоторые позиции оказались частично ненадлежащего качества.

Необходимо понимать, что стандарты НАТО (т.е. стран-поставщиков) и украинские стандарты определенным образом отличаются.

Вместе с тем все товары имели баллистические сертификаты определенных и аккредитованных международных лабораторий. Поэтому на момент заключения договоров вопросов к надлежащему качеству не возникало и предположений о ненадлежащем качестве возникать не могло… Вопросы могут быть поставлены к производителям и международным экспертным учреждениям…

До 24 февраля 2022 года закупки проходили исключительно у украинских поставщиков… Международные договоры не предусматривают всех требований, которые прописаны в наших внутренних нормативах.

Кроме того, проводить контроль качества, как это было до 24 февраля, было просто невозможно. Некоторые экспертизы даже в мирное время могут занять месяц и больше.

Должностные лица МО не имели оснований не доверять международным сертификатам качества на поставляемую продукцию."

О закупке продуктов питания, вызвавшей скандал в СМИ из-за завышенных цен: "Если мы говорим о договорах на 2023 год, то они были перезаключены с поставщиками, которые кормили и одевали ВСУ в 2022 году.

Я лично не имел отношения ни к отбору поставщиков, ни к формированию ценовых или иных условий договоров… Соответственно никогда никого не лоббировал".

Об обвинениях в коррупции, увольнении и отношениях с министром Алексеем Резниковым: "Во-первых, меня не уволили, а я написал заявление по собственному желанию. Мне сложно обсуждать политическую или социальную составляющую этого процесса.

Я решил уйти, потому что считал такой поступок единственным верным на тот момент. Вместе с тем, я ушел с должности не из-за собственных ошибок, а из-за ошибок моих подчиненных.

Во-вторых, инкриминируемое мне уголовное правонарушение не является коррупционным. Меня не подозревают в коррупции, но некоторые лица, являющиеся лидерами общественного мнения, манипулируют этим…

У министра не было претензий к моей работе, он не хотел, чтобы я уходил с должности, но я этот вопрос для себя на тот момент окончательно решил."

Читайте также: От вертолетов в Мексике до столовой в Константиновке. Что скрывают силовики по громким делам о коррупции в Минобороны