Данілов про виселення УПЦ МП з Лаври: Не буде ніякого насильства, але ми точно будемо виконувати

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що влада не буде застосовувати жодної сили стосовно священників і ченців Києво-Печерської Лаври, але діятиме згідно з ухваленими нормативно-правовими актами.

Джерело: Данілов в інтерв'ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Те, що стосується церкви – це стара історія. Звичайно, не буде ніякого застосування фізичної сили, насильства. Ми – не Російська Федерація. Але ми точно будемо виконувати те, що належить нам, з урахуванням тих нормативно-правових актів, які є на нашій території.

Інша справа, що цим користуються представники 5-го і 1-го управлінь ФСБ Російської Федерації, які є безпосередньо в певній кількості в цьому середовищі...

Ми ж не проти церкви. Ми не проти тих людей, які мають стосунок до тих чи інших релігійних процесів. Але ми проти впливу на державу цих речей. Ви не маєте державі права диктувати, ви не маєте державу тримати у заручниках".

Що передувало: Ченці Української православної церкви Московського патріархату заявили, що не мають наміру виселятися з Києво-Печерської Лаври.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що рішення української влади не продовжувати оренду території Києво-Печерської лаври для представників УПЦ МП "підтверджує правильність проведення спецоперації в Україні".

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