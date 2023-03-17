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Данілов про виселення УПЦ МП з Лаври: Не буде ніякого насильства, але ми точно будемо виконувати

Валентина РоманенкоП'ятниця, 17 березня 2023, 12:37
Данілов про виселення УПЦ МП з Лаври: Не буде ніякого насильства, але ми точно будемо виконувати
СВЯТО-УСПЕНСЬКИЙ СОБОР, ФОТО ІЗ САЙТУ ПЦУ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що влада не буде застосовувати жодної сили стосовно священників і ченців Києво-Печерської Лаври, але діятиме згідно з ухваленими нормативно-правовими актами.

Джерело: Данілов в інтерв'ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Те, що стосується церкви – це стара історія. Звичайно, не буде ніякого застосування фізичної сили, насильства. Ми – не Російська Федерація. Але ми точно будемо виконувати те, що належить нам, з урахуванням тих нормативно-правових актів, які є на нашій території.

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Інша справа, що цим користуються представники 5-го і 1-го управлінь ФСБ Російської Федерації, які є безпосередньо в певній кількості в цьому середовищі...

Ми ж не проти церкви. Ми не проти тих людей, які мають стосунок до тих чи інших релігійних процесів. Але ми проти впливу на державу цих речей. Ви не маєте державі права диктувати, ви не маєте державу тримати у заручниках".

Що передувало: Ченці Української православної церкви Московського патріархату заявили, що не мають наміру виселятися з Києво-Печерської Лаври.

ВІДЕО ДНЯ

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що рішення української влади не продовжувати оренду території Києво-Печерської лаври для представників УПЦ МП "підтверджує правильність проведення спецоперації в Україні".

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Передісторія:

  • 10 березня 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" повідомив монастирю УПЦ МП, що з 29 березня 2023 року договір 10-річної давнини (від 19 липня 2013 року) про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном, що є держвласністю, буде розірвано.
  • У попередженні йшлося про вимогу звільнити будівлі на вул. Лаврській, 11 і Лаврській, 15 у Києві.
  • УПЦ МП заявила, що юридичних підстав на це немає і виселення її чоловічого монастиря з Києво-Печерської лаври є просто "забаганкою чиновників з Мінкульту".
  • Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко підкреслив, що ченці й служителі Української православної церкви Московського патріархату мають наприкінці березня залишити усі приміщення Києво-Печерської лаври.
  • У 2022 році Служба безпеки України провела десятки обшуків у різних будівлях УПЦ МП, зокрема й у Києво-Печерській лаврі.
  • Станом на 23 лютого 2023 року СБУ розслідувала майже 60 кримінальних проваджень стосовно проросійськи налаштованих священнослужителів УПЦ МП, поглиблену перевірку пройшли понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Суди винесли 7 звинувачувальних вироків.

Теми: УПЦ МПКиївДанілов
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