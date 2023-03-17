Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Данілов про виселення УПЦ МП з Лаври: Не буде ніякого насильства, але ми точно будемо виконувати

Валентина РоманенкоП'ятниця, 17 березня 2023, 13:37
Данілов про виселення УПЦ МП з Лаври: Не буде ніякого насильства, але ми точно будемо виконувати
СВЯТО-УСПЕНСЬКИЙ СОБОР, ФОТО ІЗ САЙТУ ПЦУ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що влада не буде застосовувати жодної сили стосовно священників і ченців Києво-Печерської Лаври, але діятиме згідно з ухваленими нормативно-правовими актами.

Джерело: Данілов в інтерв'ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Те, що стосується церкви – це стара історія. Звичайно, не буде ніякого застосування фізичної сили, насильства. Ми – не Російська Федерація. Але ми точно будемо виконувати те, що належить нам, з урахуванням тих нормативно-правових актів, які є на нашій території.

Інша справа, що цим користуються представники 5-го і 1-го управлінь ФСБ Російської Федерації, які є безпосередньо в певній кількості в цьому середовищі...

Ми ж не проти церкви. Ми не проти тих людей, які мають стосунок до тих чи інших релігійних процесів. Але ми проти впливу на державу цих речей. Ви не маєте державі права диктувати, ви не маєте державу тримати у заручниках".

Що передувало: Ченці Української православної церкви Московського патріархату заявили, що не мають наміру виселятися з Києво-Печерської Лаври.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що рішення української влади не продовжувати оренду території Києво-Печерської лаври для представників УПЦ МП "підтверджує правильність проведення спецоперації в Україні".

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: "Колаборанти в рясі"? Що чекає на Українську православну церкву (не) Московського патріархату

Передісторія:

  • 10 березня 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" повідомив монастирю УПЦ МП, що з 29 березня 2023 року договір 10-річної давнини (від 19 липня 2013 року) про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном, що є держвласністю, буде розірвано.
  • У попередженні йшлося про вимогу звільнити будівлі на вул. Лаврській, 11 і Лаврській, 15 у Києві.
  • УПЦ МП заявила, що юридичних підстав на це немає і виселення її чоловічого монастиря з Києво-Печерської лаври є просто "забаганкою чиновників з Мінкульту".
  • Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко підкреслив, що ченці й служителі Української православної церкви Московського патріархату мають наприкінці березня залишити усі приміщення Києво-Печерської лаври.
  • У 2022 році Служба безпеки України провела десятки обшуків у різних будівлях УПЦ МП, зокрема й у Києво-Печерській лаврі.
  • Станом на 23 лютого 2023 року СБУ розслідувала майже 60 кримінальних проваджень стосовно проросійськи налаштованих священнослужителів УПЦ МП, поглиблену перевірку пройшли понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Суди винесли 7 звинувачувальних вироків.

Теми: УПЦ МПКиївДанілов
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

$15,6 мільярда на 4 роки: Україна та МВФ досягли угоди на рівні персоналу

Зеленський: З Криму вже мігрують найбільш далекоглядні щури РФ

відеоВ ОП показали наслідки ракетного удару по Одесі

Нафтовий бізнес Медведчука в РФ поповнився двома мережами АЗС – "Схеми"

Кабмін призначив нового керівника "Укрзалізниці"

оновленоПо Одещині вдарили російські винищувачі: є поранені і руйнування

Усі новини...
УПЦ МП
У Кремлі заявили, що рішення влади України щодо УПЦ МП виправдовує "спецоперацію"
Називав ПЦУ "мерцями": СБУ взялась за священника-сепаратиста УПЦ МП
Через Лавру Кирил написав скарги Папі та іншим християнам
Останні новини
00:21
Обстріли Сумщини: ворог бив по 7 громадах
23:55
У Німеччині чоловіка, який носив Z-футболку, зобов’язали задонатити на допомогу українцям
23:37
Вибухи в Джанкої пошкодили вузлову станцію, її використання наразі неможливе – ОК "Південь"
23:27
$15,6 мільярда на 4 роки: Україна та МВФ досягли угоди на рівні персоналу
23:04
Китай не є неупередженою стороною війни в Україні – Білий дім
22:51
Зеленський: З Криму вже мігрують найбільш далекоглядні щури РФ
22:45
Чому співчуття до трагедій війни стає все менше та як повернути емпатію – пояснюють психологи
22:36
Парламент Литви закликає почати повну міжнародну ізоляцію Росії
22:24
відеоВ ОП показали наслідки ракетного удару по Одесі
22:09
У Литві почалось навчання українських саперів
Усі новини...