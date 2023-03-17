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Данилов о выселении УПЦ МП из Лавры: Не будет никакого насилия, но мы точно будем выполнять

Валентина РоманенкоПятница, 17 марта 2023, 12:37
Данилов о выселении УПЦ МП из Лавры: Не будет никакого насилия, но мы точно будем выполнять
СВЯТО-УСПЕНСКИЙ СОБОР, ФОТО С САЙТА ПЦУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что власть не будет применять никакой силы в отношении священников и монахов Киево-Печерской Лавры, но будет действовать согласно принятым нормативно-правовым актам.

Источник: Данилов в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "То, что касается церкви - это старая история. Конечно, не будет никакого применения физической силы, насилия. Мы - не Российская Федерация. Но мы точно будем выполнять то, что принадлежит нам, с учетом тех нормативно-правовых актов, которые есть на нашей территории.

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Другое дело, что этим пользуются представители 5-го и 1-го управлений ФСБ Российской Федерации, которые есть непосредственно в определенном количестве в этой среде.

Мы же не против церкви. Мы не против тех людей, которые имеют отношение к тем или иным религиозным процессам. Но мы против влияния на государство этих вещей. Вы не имеете права государству диктовать, вы не должны государство держать в заложниках".

Что предшествовало: Монахи Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что не намерены выселяться из Киево-Печерской Лавры.

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Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что решение украинских властей не продлевать аренду территории Киево-Печерской лавры для представителей УПЦ МП "подтверждает правильность проведения спецоперации в Украине".

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Предыстория:

  • 10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" уведомил монастырь УПЦ МП, что с 29 марта 2023 года договор 10-летней давности (от 19 июля 2013 года) о бесплатном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся госсобственностью, будет расторгнут.
  • В предупреждении говорилось о требовании освободить здания на Лаврской 11 и Лаврской 15 в Киеве.
  • УПЦ МП заявила, что юридических оснований на это нет и выселение ее мужского монастыря из Киево-Печерской лавры является просто "прихотью чиновников из Минкульта".
  • Глава Минкульта Александр Ткаченко подчеркнул, что монахи и служители Украинской православной церкви Московского патриархата должны в конце марта покинуть все помещения Киево-Печерской лавры.
  • В 2022 году Служба безопасности Украины провела десятки обысков в разных зданиях УПЦ МП, в том числе и в Киево-Печерской лавре.
  • По состоянию на 23 февраля 2023 года СБУ расследовала почти 60 уголовных производств в отношении пророссийски настроенных священнослужителей УПЦ МП, углубленную проверку прошли более 350 церковных сооружений и 850 человек. Суды вынесли 7 обвинительных приговоров.

Темы: УПЦ МПКиевДанилов
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