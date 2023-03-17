Данилов о выселении УПЦ МП из Лавры: Не будет никакого насилия, но мы точно будем выполнять

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что власть не будет применять никакой силы в отношении священников и монахов Киево-Печерской Лавры, но будет действовать согласно принятым нормативно-правовым актам.

Источник: Данилов в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "То, что касается церкви - это старая история. Конечно, не будет никакого применения физической силы, насилия. Мы - не Российская Федерация. Но мы точно будем выполнять то, что принадлежит нам, с учетом тех нормативно-правовых актов, которые есть на нашей территории.

Другое дело, что этим пользуются представители 5-го и 1-го управлений ФСБ Российской Федерации, которые есть непосредственно в определенном количестве в этой среде.

Мы же не против церкви. Мы не против тех людей, которые имеют отношение к тем или иным религиозным процессам. Но мы против влияния на государство этих вещей. Вы не имеете права государству диктовать, вы не должны государство держать в заложниках".

Что предшествовало: Монахи Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что не намерены выселяться из Киево-Печерской Лавры.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что решение украинских властей не продлевать аренду территории Киево-Печерской лавры для представителей УПЦ МП "подтверждает правильность проведения спецоперации в Украине".

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