Канада доправила Україні вже понад 3 тис. тонн військової допомоги

Прапори України і Канади. Фото з відкритих джерел

Після початку російського повномасштабного вторгнення Канада доправила в Україну понад 3 тис. тонн військової допомоги.

Джерело: міністр оборони Канади Аніта Ананд, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Канада продовжує надавати Україні всеохоплюючу військову допомогу, необхідну їй для захисту своєї території та народу від російської агресії.

Канада навчила 35 тис. українських захисників у рамках операції UNIFIER, ми передали військової допомоги на понад 1 млрд дол, а наші канадські військовослужбовці перевезли більше 7 млн фунтів (3,2 тис. тонн – ред.) військової допомоги, призначеної Україні".

Довідково: Канада транспортує військову допомогу зі своєї бази в Шотландії, де базуються три канадські вантажні літаки та близько 60 військовослужбовців. Звідти канадські ВПС транспортують військову допомогу Україні, надану не лише Канадою, а й іншими союзниками по НАТО.

Нагадаємо: Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Крим є та завжди буде Україною, а Канада продовжить підтримувати Україну, поки вона потребуватиме допомоги.