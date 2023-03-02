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ЄС і НАТО зберігають єдність у підтримці України – прем'єр Латвії

"Українська правда"Четвер, 2 березня 2023, 06:33
ЄС і НАТО зберігають єдність у підтримці України – прем'єр Латвії
ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР ЛАТВІЇ КРИШ'ЯНІС КАРІНЬШ. ФОТО GETTY IMAGES

Прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш переконаний, що немає ознак розколу серед західних держав у питанні підтримки України.

Джерело: Каріньш, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ні з боку США, ні з боку Німеччини, Євросоюзу або НАТО немає ознак того, що з’явився розкол у єдності та рішучості продовжувати підтримувати Україну…

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Допомога є життєво важливою, і це також в інтересах самої Європи – допомогти Україні…

Якби Путін переміг, на Європу чекав би жахливий мир у майбутньому".

Деталі: Латвійський прем'єр заявив, що європейські країни повинні переналаштувати свою оборонну промисловість для подальшого протистояння російській агресії, оскільки "Росія виробляє зброю цілодобово", тоді як "Європа продовжує поводитися як в мирні часи".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш наполягає на тому, що Україна повинна стати не лише членом ЄС, але й НАТО.

Теми: ЛатвіяНАТОЄС
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