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Блінкен розповів, про що говорив з Лавровим на полях G20

"Європейська правда"Четвер, 2 березня 2023, 18:08

Державний секретар США Ентоні Блінкен у четвер підтвердив, що зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим на полях зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств країн "Групи двадцяти" у Нью-Делі.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Блінкена з пресконференції наводить CNN.

"Я закликав Росію скасувати своє безвідповідальне рішення і повернутися до виконання Договору СНО-3, який накладає обмеження на ядерні арсенали Сполучених Штатів і Російської Федерації, що піддаються перевірці. Взаємне дотримання цього договору – в інтересах обох наших країн. Це також те, чого люди в усьому світі очікують від нас як ядерних держав", – сказав держсекретар США.

За словами Блінкена, в розмові з Лавровим він заявив про готовність США взаємодіяти з Росією в питаннях контролю над стратегічними ядерними озброєннями "незалежно від того, що ще відбувається у світі і в наших відносинах".

Ще однією з тем розмови очільників дипломатії США й РФ стало питання звільнення незаконно затриманого в Росії американця Пола Вілана. Держсекретар сказав, що Вашингтон виніс "серйозну пропозицію" з цього питання, і "Москва повинна її прийняти".

Крім того, очільник Держдепу закликав РФ припинити повномасштабну війну в Україні і сісти за стіл переговорів, підтвердивши підтримку України з боку США. "Кожен член G20 і практично кожна країна продовжує нести витрати, пов'язані з російською агресивною війною", – додав він.

Зустріч Блінкена й Лаврова в кулуарах G20 стала першою із січня 2022 року. Водночас російські ЗМІ повідомили, що обидва посадовці не зустрічалися в кулуарах саміту, а говорили на ходу.

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На пресконференції Лаврова, яка відбулася після зустрічі G20, не було жодної згадки про розмову з Блінкеном.

Варто зазначити, що держсекретар США перед зустріччю "двадцятки" заявляв, що не планує говорити з Лавровим.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ провідних індустріальних країн та країн, що розвиваються (G20), не змогли узгодити спільну підсумкову декларацію на зустрічі в Індії через суперечку щодо війни в Україні.

Теми: СШАЛавров
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