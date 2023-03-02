Блинкен рассказал, о чем говорил с Лавровым на полях G20

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в четверг подтвердил, что встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран "Группы двадцати" в Нью-Дели.

Как сообщает "Европейская правда", слова Блинкена с пресс-конференции приводит CNN.

"Я призвал Россию отменить свое безответственное решение и вернуться к выполнению Договора СНВ-3, который накладывает ограничения на ядерные арсеналы Соединенных Штатов и Российской Федерации, подвергающиеся проверке. Взаимное соблюдение этого договора - в интересах обеих наших стран. Это также то, чего люди во всем мире ожидают от нас как ядерных держав", - сказал госсекретарь США.

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По словам Блинкена, в разговоре с Лавровым он заявил о готовности США взаимодействовать с Россией в вопросах контроля над стратегическими ядерными вооружениями "независимо от того, что еще происходит в мире и в наших отношениях".

Еще одной из тем разговора руководителей дипломатии США и РФ стал вопрос освобождения незаконно задержанного в России американца Пола Уилана. Госсекретарь сказал, что Вашингтон вынес "серьезное предложение" по этому вопросу, и "Москва должна его принять".

Кроме того, глава Госдепа призвал РФ прекратить полномасштабную войну в Украине и сесть за стол переговоров, подтвердив поддержку Украины со стороны США. "Каждый член G20 и практически каждая страна продолжает нести расходы, связанные с российской агрессивной войной", - добавил он.

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Встреча Блинкена и Лаврова в кулуарах G20 стала первой с января 2022 года. При этом российские СМИ сообщили, что оба чиновника не встречались в кулуарах саммита, а говорили на ходу.

На пресс-конференции Лаврова, которая состоялась после встречи G20, не было ни одного упоминания о разговоре с Блинкеном.

Стоит отметить, что госсекретарь США перед встречей "двадцатки" заявлял, что не планирует говорить с Лавровым.

Как сообщалось, министры иностранных дел ведущих индустриальных и развивающихся стран (G20), не смогли согласовать совместную итоговую декларацию на встрече в Индии из-за спора о войне в Украине.