Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський уперше поговорив із новим президентом Швейцарії про допомогу й "формулу миру"

"Європейська правда"Четвер, 2 березня 2023, 20:02

Президент Володимир Зеленський у четвер провів першу телефонну розмову з новообраним очільником Федеральної ради Швейцарії Аленом Берсе.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", глава держави написав у Twitter.

"Провів першу розмову з новим президентом Швейцарії Аленом Берсе. Подякував за пакет підтримки на 114 мільйонів швейцарських франків. Обговорили спільні проекти, в яких зацікавлені обидві країни, також приділили час практичним питанням щодо реалізації "формули миру", – йдеться в повідомленні.

Наприкінці лютого уряд Швейцарії звернувся до парламенту країні з проханням схвалити направлення 140 мільйонів франків додаткової гуманітарної допомоги Україні та Молдові. Більша частина запропонованих коштів - 114 мільйонів франків - призначена для України.

Запланована допомога включає в себе укриття для шкіл, ремонт лікарень та енергетичної інфраструктури, а також невеликі кредити для малих сільськогосподарських підприємств.

Нейтральна Швейцарія прийняла санкції Європейського Союзу проти Росії, включаючи обмеження проти 1300 фізичних осіб та замороження активів на суму 7,5 мільярдів франків. Водночас Берн заблокував подальший експорт зброї швейцарського виробництва Німеччиною, Данією та Іспанією до Києва, посилаючись на свої закони про нейтралітет.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, згідно з опитуванням Tamedia та 20 Minuten, опублікованим напередодні, кожен другий швейцарець готовий дозволити третім країнам відправляти швейцарську зброю та боєприпаси до України. 

Теми: ЗеленськийШвейцарія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Масового відведення військ із Бахмута не відбувається – Східне угруповання

Україна закінчує опалювальний сезон із профіцитом потужності – міністр енергетики

Комік утік з України через дозвіл Мінкульту, міністерство ініціює зміни щодо виїзду чоловіків

Активіст із Криму розповів, як ФСБ вибивала з нього "вибачення" перед Путіним і армією РФ

відеоУкраїнці та росіяни в Іспанії грабували біженців з України

Конкурс на директора НАБУ: стали відомі 3 переможці

Усі новини...
Зеленський
Які петиції ігнорує Зеленський і чому Шмигаль не вирішив проблему Бойка-героя?
Зеленський про удар по Запоріжжю: Росіяни відповідатимуть за все, зло не запанує
Зеленський: Нові активні дії українських військових повернуть безпеку прифронтовій зоні
Останні новини
23:18
Тактика росіян стає все більш терористичною через відсутність успіху – Міноборони
22:56
Росіяни використали проти України нові плануючі бомби вагою 1,5 тонни – ЗМІ
22:19
Масового відведення військ із Бахмута не відбувається – Східне угруповання
21:39
Зареєстровано 171 випадок сексуального насильства з боку військових РФ – Зеленська
21:12
Міжнародний центр з розслідування злочинів РФ запрацює влітку – генпрокурор
20:37
Голова Верховного суду: Українські суди скоро масово розглядатимуть справи щодо геноциду РФ
20:13
Україна закінчує опалювальний сезон із профіцитом потужності – міністр енергетики
19:56
Прем‘єр Латвії: Постачання бойових літаків Україні - лише питання часу
19:26
ЄС запрошує треті країни до спільної схеми закупівлі боєприпасів для України - ЗМІ
19:21
"Мирний план" Китаю: загрози для України і чи отримає РФ зброю – подкаст "Світ не sweet"
Усі новини...