Зеленський уперше поговорив із новим президентом Швейцарії про допомогу й "формулу миру"

Президент Володимир Зеленський у четвер провів першу телефонну розмову з новообраним очільником Федеральної ради Швейцарії Аленом Берсе.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", глава держави написав у Twitter.

"Провів першу розмову з новим президентом Швейцарії Аленом Берсе. Подякував за пакет підтримки на 114 мільйонів швейцарських франків. Обговорили спільні проекти, в яких зацікавлені обидві країни, також приділили час практичним питанням щодо реалізації "формули миру", – йдеться в повідомленні.

Провів першу розмову з новим Президентом Швейцарії @alain_berset. Подякував за пакет підтримки на CHF 114 млн. Обговорили спільні проекти, у яких зацікавлені обидві країни, також приділили час практичним питанням щодо реалізації #ФормулаМиру. March 2, 2023

Наприкінці лютого уряд Швейцарії звернувся до парламенту країні з проханням схвалити направлення 140 мільйонів франків додаткової гуманітарної допомоги Україні та Молдові. Більша частина запропонованих коштів - 114 мільйонів франків - призначена для України.

Запланована допомога включає в себе укриття для шкіл, ремонт лікарень та енергетичної інфраструктури, а також невеликі кредити для малих сільськогосподарських підприємств.

Нейтральна Швейцарія прийняла санкції Європейського Союзу проти Росії, включаючи обмеження проти 1300 фізичних осіб та замороження активів на суму 7,5 мільярдів франків. Водночас Берн заблокував подальший експорт зброї швейцарського виробництва Німеччиною, Данією та Іспанією до Києва, посилаючись на свої закони про нейтралітет.

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Нагадаємо, згідно з опитуванням Tamedia та 20 Minuten, опублікованим напередодні, кожен другий швейцарець готовий дозволити третім країнам відправляти швейцарську зброю та боєприпаси до України.