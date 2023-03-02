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Зеленский впервые поговорил с новым президентом Швейцарии о помощи и "формуле мира"

"Европейская правда"Четверг, 2 марта 2023, 20:02

Президент Владимир Зеленский в четверг провел первый телефонный разговор с новоизбранным главой Федерального совета Швейцарии Аленом Берсе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", глава государства написал в Twitter.

"Провел первый разговор с новым президентом Швейцарии Аленом Берсе. Поблагодарил за пакет поддержки на 114 миллионов швейцарских франков. Обсудили совместные проекты, в которых заинтересованы обе страны, также уделили время практическим вопросам по реализации "формулы мира", - говорится в сообщении.

В конце февраля правительство Швейцарии обратилось к парламенту страны с просьбой одобрить направление 140 миллионов франков дополнительной гуманитарной помощи Украине и Молдове. Большая часть предложенных средств - 114 миллионов франков - предназначена для Украины.

Запланированная помощь включает в себя укрытия для школ, ремонт больниц и энергетической инфраструктуры, а также небольшие кредиты для малых сельскохозяйственных предприятий.

Нейтральная Швейцария приняла санкции Европейского Союза против России, включая ограничения против 1300 физических лиц и замораживание активов на сумму 7,5 миллиардов франков. В то же время Берн заблокировал дальнейший экспорт оружия швейцарского производства Германией, Данией и Испанией в Киев, ссылаясь на свои законы о нейтралитете.

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Напомним, согласно опросу Tamedia и 20 Minuten, опубликованному накануне, каждый второй швейцарец готов разрешить третьим странам отправлять швейцарское оружие и боеприпасы в Украину.

Темы: ЗеленскийШвейцария
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