Після невдалої спроби зустрітись із Зеленським УПЦ МП звернулась до нього в інтернеті
Українська православна церква Московського патріархату опублікувала у себе на сайті звернення до президента Володимира Зеленського. Це сталося після того, як представники церкви не змогли зустрітися з главою держави віч-на-віч.
Джерело: сайт УПЦ МП
Деталі: У своєму зверненні синод церкви просить Зеленського не забирати в них Києво-Печерську лавру, бо вони нічого поганого не зробили і навіть, навпаки, роблять дуже багато корисного для України.
Зокрема, УПЦ МП стверджує, що:
- "вона виховує паству любити свою Батьківщину";
- "вона першою серед релігійних організацій рішуче засудила цю військову агресію і закликала своїх вірян стати на захист рідної землі";
- "її парафіяни нині перебувають у лавах ЗСУ";
- "вона надає матеріальну допомогу військовослужбовцям, вимушеним переселенцям та іншим категоріям населення, які опинились у важких обставинах";
- "її священнослужителі із гуманітарними вантажами їздять в міста і села, що особливо постраждали від війни";
- "вона відстоює територіальну цілісність і суверенітет нашої держави та рішуче засуджує російську військову агресію проти України".
Також церква порахувала, що у Верховній Раді зареєстровано 9 законопроєктів, спрямованих на припинення діяльності УПЦ МП, і попросила завадити їх ухваленню.
Пряма мова: "Шанобливо звертаємось до Вас як глави Держави і гаранта дотримання норм Конституції України — забезпечити конституційне право на свободу совісті та віросповідання для вірян Української Православної Церкви, не допустити прийняття антиконституційних законів проти Церкви, що перебувають на розгляді у Верховній Раді України, а також зробити все належне, щоб духовенство, чернецтво і віряни Української Православної Церкви могли і надалі звершувати своє служіння у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі".
Що передувало: 20 березня члени синоду Української православної церкви Московського патріархату на чолі з митрополитом Онуфрієм прибули до Офісу президента "з метою донести до керівництва держави позицію УПЦ МП".
Але до Зеленського їх не пустили. Речник президента Сергій Никифоров у коментарі "Українській правді" сказав, що Зеленський не планує зустрічатися з делегацією синоду, натомість з представниками УПЦ МП зустрілися співробітники Офісу президента.
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Передісторія:
- 10 березня 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" повідомив монастирю УПЦ МП, що з 29 березня 2023 року договір 10-річної давнини (від 19 липня 2013 року) про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном, що є держвласністю, буде розірвано.
- УПЦ МП заявила, що юридичних підстав на це немає і виселення її чоловічого монастиря з Києво-Печерської лаври є просто "забаганкою чиновників з Мінкульту".
- Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко підкреслив, що ченці й служителі Української православної церкви Московського патріархату мають наприкінці березня залишити усі приміщення Києво-Печерської лаври.
- У 2022 році Служба безпеки України провела десятки обшуків у різних будівлях УПЦ МП, зокрема й у Києво-Печерській лаврі.
- Станом на 23 лютого 2023 року СБУ розслідувала майже 60 кримінальних проваджень стосовно проросійськи налаштованих священнослужителів УПЦ МП, поглиблену перевірку пройшли понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Суди винесли 7 звинувачувальних вироків.