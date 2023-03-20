Після невдалої спроби зустрітись із Зеленським УПЦ МП звернулась до нього в інтернеті

Українська православна церква Московського патріархату опублікувала у себе на сайті звернення до президента Володимира Зеленського. Це сталося після того, як представники церкви не змогли зустрітися з главою держави віч-на-віч.

Джерело: сайт УПЦ МП

Деталі: У своєму зверненні синод церкви просить Зеленського не забирати в них Києво-Печерську лавру, бо вони нічого поганого не зробили і навіть, навпаки, роблять дуже багато корисного для України.

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Зокрема, УПЦ МП стверджує, що:

"вона виховує паству любити свою Батьківщину";

"вона першою серед релігійних організацій рішуче засудила цю військову агресію і закликала своїх вірян стати на захист рідної землі";

"її парафіяни нині перебувають у лавах ЗСУ";

"вона надає матеріальну допомогу військовослужбовцям, вимушеним переселенцям та іншим категоріям населення, які опинились у важких обставинах";

"її священнослужителі із гуманітарними вантажами їздять в міста і села, що особливо постраждали від війни";

"вона відстоює територіальну цілісність і суверенітет нашої держави та рішуче засуджує російську військову агресію проти України".

Також церква порахувала, що у Верховній Раді зареєстровано 9 законопроєктів, спрямованих на припинення діяльності УПЦ МП, і попросила завадити їх ухваленню.

Пряма мова: "Шанобливо звертаємось до Вас як глави Держави і гаранта дотримання норм Конституції України — забезпечити конституційне право на свободу совісті та віросповідання для вірян Української Православної Церкви, не допустити прийняття антиконституційних законів проти Церкви, що перебувають на розгляді у Верховній Раді України, а також зробити все належне, щоб духовенство, чернецтво і віряни Української Православної Церкви могли і надалі звершувати своє служіння у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі".

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Що передувало: 20 березня члени синоду Української православної церкви Московського патріархату на чолі з митрополитом Онуфрієм прибули до Офісу президента "з метою донести до керівництва держави позицію УПЦ МП".

Але до Зеленського їх не пустили. Речник президента Сергій Никифоров у коментарі "Українській правді" сказав, що Зеленський не планує зустрічатися з делегацією синоду, натомість з представниками УПЦ МП зустрілися співробітники Офісу президента.

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