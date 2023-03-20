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После неудачной попытки встретиться с Зеленским УПЦ МП обратилась к нему в интернете

Евгений КизиловПонедельник, 20 марта 2023, 18:10
После неудачной попытки встретиться с Зеленским УПЦ МП обратилась к нему в интернете
фото с сайта УПЦ МП

Украинская православная церковь Московского патриархата опубликовала у себя на сайте обращение к президенту Владимиру Зеленскому. Это произошло после того, как представители церкви не смогли встретиться с главой государства с глазу на глаз.

Источник: сайт УПЦ МП

Детали: В своем обращении синод церкви просит Зеленского не отбирать у них Киево-Печерскую лавру, потому что они ничего плохого не сделали и даже, наоборот, делают очень много полезного для Украины.

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В частности, УПЦ МП утверждает, что:

  • "она воспитывает паству любить свою Родину";
  • "она первой среди религиозных организаций решительно осудила эту военную агрессию и призвала своих верующих стать на защиту родной земли";
  • "ее прихожане сейчас находятся в рядах ВСУ";
  • "она оказывает материальную помощь военнослужащим, вынужденным переселенцам и другим категориям населения, оказавшимся в трудных обстоятельствах";
  • "ее священнослужители с гуманитарными грузами ездят в города и села, особенно пострадавшие от войны";
  • "она отстаивает территориальную целостность и суверенитет нашего государства и решительно осуждает российскую военную агрессию против Украины".

Также церковь посчитала, что в Верховной Раде зарегистрировано 9 законопроектов, направленных на прекращение деятельности УПЦ МП, и попросила помешать их принятию.

Прямая речь: "Со всем уважением обращаемся к Вам как к главе государства и гаранту соблюдения норм Конституции Украины - обеспечить конституционное право на свободу совести и вероисповедания для верующих Украинской Православной Церкви, не допустить принятия антиконституционных законов против Церкви, находящихся на рассмотрении в Верховной Раде Украины, а также сделать все необходимое, чтобы духовенство, монашество и верующие Украинской Православной Церкви могли и в дальнейшем совершать свое служение в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре".

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Что предшествовало: 20 марта члены синода Украинской православной церкви Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием прибыли в Офис президента "с целью донести до руководства государства позицию УПЦ МП".

Но к Зеленскому их не пустили. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии "Украинской правде" сказал, что Зеленский не планирует встречаться с делегацией синода, вместо этого с представителями УПЦ МП встретились сотрудники Офиса президента.

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Предыстория:

  • 10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" уведомил монастырь УПЦ МП, что с 29 марта 2023 года договор 10-летней давности (от 19 июля 2013 года) о бесплатном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся госсобственностью, будет расторгнут.
  • УПЦ МП заявила, что юридических оснований на это нет и выселение ее мужского монастыря из Киево-Печерской лавры является просто "прихотью чиновников из Минкульта".
  • Глава Минкульта Александр Ткаченко подчеркнул, что монахи и служители Украинской православной церкви Московского патриархата должны в конце марта покинуть все помещения Киево-Печерской лавры.
  • В 2022 году Служба безопасности Украины провела десятки обысков в разных зданиях УПЦ МП, в том числе и в Киево-Печерской лавре.
  • По состоянию на 23 февраля 2023 года СБУ расследовала почти 60 уголовных производств в отношении пророссийски настроенных священнослужителей УПЦ МП, углубленную проверку прошли более 350 церковных сооружений и 850 человек. Суды вынесли 7 обвинительных приговоров.

Темы: УПЦ МПЗеленский
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