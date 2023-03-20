После неудачной попытки встретиться с Зеленским УПЦ МП обратилась к нему в интернете

Украинская православная церковь Московского патриархата опубликовала у себя на сайте обращение к президенту Владимиру Зеленскому. Это произошло после того, как представители церкви не смогли встретиться с главой государства с глазу на глаз.

Источник: сайт УПЦ МП

Детали: В своем обращении синод церкви просит Зеленского не отбирать у них Киево-Печерскую лавру, потому что они ничего плохого не сделали и даже, наоборот, делают очень много полезного для Украины.

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В частности, УПЦ МП утверждает, что:

"она воспитывает паству любить свою Родину";

"она первой среди религиозных организаций решительно осудила эту военную агрессию и призвала своих верующих стать на защиту родной земли";

"ее прихожане сейчас находятся в рядах ВСУ";

"она оказывает материальную помощь военнослужащим, вынужденным переселенцам и другим категориям населения, оказавшимся в трудных обстоятельствах";

"ее священнослужители с гуманитарными грузами ездят в города и села, особенно пострадавшие от войны";

"она отстаивает территориальную целостность и суверенитет нашего государства и решительно осуждает российскую военную агрессию против Украины".

Также церковь посчитала, что в Верховной Раде зарегистрировано 9 законопроектов, направленных на прекращение деятельности УПЦ МП, и попросила помешать их принятию.

Прямая речь: "Со всем уважением обращаемся к Вам как к главе государства и гаранту соблюдения норм Конституции Украины - обеспечить конституционное право на свободу совести и вероисповедания для верующих Украинской Православной Церкви, не допустить принятия антиконституционных законов против Церкви, находящихся на рассмотрении в Верховной Раде Украины, а также сделать все необходимое, чтобы духовенство, монашество и верующие Украинской Православной Церкви могли и в дальнейшем совершать свое служение в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре".

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Что предшествовало: 20 марта члены синода Украинской православной церкви Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием прибыли в Офис президента "с целью донести до руководства государства позицию УПЦ МП".

Но к Зеленскому их не пустили. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии "Украинской правде" сказал, что Зеленский не планирует встречаться с делегацией синода, вместо этого с представителями УПЦ МП встретились сотрудники Офиса президента.

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