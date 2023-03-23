Атака росіян на Ржищів: Під завалами знайшли 9-го загиблого, операція завершена
Кількість загиблих у результаті атаки росіян на місто Ржищів на Київщині зросла до 9 осіб – під час розбору завалів рятувальники виявили тіло ще однієї людини.
Джерело: ДСНС Київської області у Facebook, речник ДСНС Київщини Вікторія Рубан у коментарі "Українській правді", керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram
Пряма мова Рубан: "Загальна кількість жертв атаки – 9. Пошуково-рятувальна операція у Ржищеві завершена".
Деталі: У ДСНС додали, що завали розбирали майже добу – роботи закінчили 00:52 23 березня.
Керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що вночі з-під завалів дістали тіло коменданта гуртожитки, жінки 1966 року народження.
Крім того, в результаті атаки росіян 9 людей постраждали і ще 20 осіб звернулись до лікарні із незначними травмами.
Нєбитов закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги і спускатися в укриття.
Передісторія:
- Вночі 22 березня у Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу.
- Через повітряну атаку ворога у Київській, Хмельницькій та Житомирській областях працювали сили ППО.
- Повідомлялося, що українські захисники знищили 16 з 21 запущеного росіянами безпілотника "Шахед-136". Зокрема, над Києвом виявили 8 ворожих БПЛА, усі їх знищили.
- Спершу повідомлялося, що троє людей загинули та ще 7 дістали поранення у результаті нічної атаки росіян на місто Ржищів у Київській області. Були пошкоджені гуртожитки.
- Згодом стало відомо, що кількість жертв нічної дронової атаки росіян зросла до 4, а на вечір 22 березня повідомлялося про 8 загиблих.