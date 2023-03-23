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Атака росіян на Ржищів: Під завалами знайшли 9-го загиблого, операція завершена

Ірина БалачукЧетвер, 23 березня 2023, 07:29
Атака росіян на Ржищів: Під завалами знайшли 9-го загиблого, операція завершена
Фото ДСНС

Кількість загиблих у результаті атаки росіян на місто Ржищів на Київщині зросла до 9 осіб – під час розбору завалів рятувальники виявили тіло ще однієї людини.

Джерело: ДСНС Київської області у Facebook, речник ДСНС Київщини Вікторія Рубан у коментарі "Українській правді", керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram

Пряма мова Рубан: "Загальна кількість жертв атаки – 9. Пошуково-рятувальна операція у Ржищеві завершена". 

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Фото ДСНС

Деталі: У ДСНС додали, що завали розбирали майже добу – роботи закінчили 00:52 23 березня.

 
фото ДСНС

Керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що вночі з-під завалів дістали тіло коменданта гуртожитки, жінки 1966 року народження.

Крім того, в результаті атаки росіян 9 людей постраждали і ще 20 осіб звернулись до лікарні із незначними  травмами.

ВІДЕО ДНЯ
 
фото ДСНС

Нєбитов закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги і спускатися в укриття.   

Передісторія:

Теми: Київська областьвійнажертви
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