Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Атака росіян на Ржищів: Під завалами знайшли 9-го загиблого, операція завершена

Ірина БалачукЧетвер, 23 березня 2023, 08:29
Атака росіян на Ржищів: Під завалами знайшли 9-го загиблого, операція завершена
Фото ДСНС

Кількість загиблих у результаті атаки росіян на місто Ржищів на Київщині зросла до 9 осіб – під час розбору завалів рятувальники виявили тіло ще однієї людини.

Джерело: ДСНС Київської області у Facebook, речник ДСНС Київщини Вікторія Рубан у коментарі "Українській правді", керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram

Пряма мова Рубан: "Загальна кількість жертв атаки – 9. Пошуково-рятувальна операція у Ржищеві завершена". 

 
Фото ДСНС

Деталі: У ДСНС додали, що завали розбирали майже добу – роботи закінчили 00:52 23 березня.

 
фото ДСНС

Керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що вночі з-під завалів дістали тіло коменданта гуртожитки, жінки 1966 року народження.

Крім того, в результаті атаки росіян 9 людей постраждали і ще 20 осіб звернулись до лікарні із незначними  травмами.

 
фото ДСНС

Нєбитов закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги і спускатися в укриття.   

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: Київська областьвійнажертви
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ППО збила 12 ворожих "Шахедів"

Зеленський провів засідання Ставки у Дніпрі

Німеччина хоче в найближчі роки збільшити військову допомогу Україні до понад 15 млрд євро – ЗМІ

В Угорщині остаточно схвалили вступ Фінляндії до НАТО

WSJ: Росія в обмін на "Шахеди" постачає Ірану кіберзброю

фото, відеоЗеленський поїхав на передову в Запорізькій області і отримав коїн від військових

Усі новини...
Київська область
Удар "Шахедів" по гуртожитку: у Ржищеві збільшилась кількість загиблих
Атака "Шахедів" на Ржищів: кількість жертв зросла до 7
Жінка на Київщині викинула з вікна багатоповерхівки 2-місячного сина
Останні новини
03:40
Україна буде однією з основних тем на "Саміті за демократію" – Держдеп США
02:58
відеоЖурналісти показали статки нардепа від забороненої ОПЗЖ Шуфрича
02:04
ППО збила 12 ворожих "Шахедів"
01:14
ППО знищила "всі ворожі цілі" навколо Києва – КМВА
00:52
Зеленський у розмові з Дудою: "Готуємось до важливих подій"
00:15
відеоПовітряники показали, як збили російський дрон
00:08
оновленоУ Святошинському районі столиці палає приміщення магазину – Кличко
00:03
доповненоУ Києві та області спрацювала ППО, є збиття дронів
23:36
"Це не якісь космічні кораблі": глава МЗС Естонії підтримує надання Україні винищувачів F-16
23:12
фотоСудно з українцями намагалось вивезти із Сербії 12 тисяч літрів нафти
Усі новини...