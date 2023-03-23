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Атака россиян на Ржищев: Под завалами нашли 9-го погибшего, операция завершена

Ирина БалачукЧетверг, 23 марта 2023, 08:29
Атака россиян на Ржищев: Под завалами нашли 9-го погибшего, операция завершена
Фото ГСЧС

Количество погибших в результате атаки россиян на город Ржищев Киевской области возросло до 9 человек – во время разбора завалов спасатели обнаружили тело еще одного человека.

Источник: ГСЧС Киевской области в Facebook, спикер ГСЧС Киевской области Виктория Рубан в комментарии "Украинской правде", руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram

Прямая речь Рубан: "Общее количество жертв атаки – 9. Поисково-спасательная операция в Ржищеве завершена". 

 
фото ГСЧС

Детали: В ГСЧС добавили, что завалы разбирали почти сутки – работы закончили 00:52 23 марта.

 
фото ГСЧС

Руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов сообщил, что ночью из-под завалов достали тело коменданта общежития, женщины 1966 года рождения.

Кроме того, в результате атаки россиян 9 человек пострадали и еще 20 человек обратились в больницу с незначительными травмами.

 
фото ГСЧС

Небытов призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и спускаться в укрытие.

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Темы: Киевская областьвойнажертвы
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