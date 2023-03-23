Атака россиян на Ржищев: Под завалами нашли 9-го погибшего, операция завершена
Количество погибших в результате атаки россиян на город Ржищев Киевской области возросло до 9 человек – во время разбора завалов спасатели обнаружили тело еще одного человека.
Источник: ГСЧС Киевской области в Facebook, спикер ГСЧС Киевской области Виктория Рубан в комментарии "Украинской правде", руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram
Прямая речь Рубан: "Общее количество жертв атаки – 9. Поисково-спасательная операция в Ржищеве завершена".
Детали: В ГСЧС добавили, что завалы разбирали почти сутки – работы закончили 00:52 23 марта.
Руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов сообщил, что ночью из-под завалов достали тело коменданта общежития, женщины 1966 года рождения.
Кроме того, в результате атаки россиян 9 человек пострадали и еще 20 человек обратились в больницу с незначительными травмами.
Небытов призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и спускаться в укрытие.
Предыстория:
- Ночью 22 марта в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу.
- Из-за воздушной атаки врага в Киевской, Хмельницкой и Житомирской областях работали силы ПВО.
- Сообщается, что во время воздушной атаки врага ночью 22 марта украинские защитники уничтожили 16 из 21 запущенного россиянами беспилотника типа "Shahed", из них над Киевом обнаружили 8 вражеских БПЛА, все их уничтожили.
- Ранее сообщалось, что три человека погибли и еще 7 получили ранения в результате ночной атаки россиян на город Ржищев в Киевской области. Были повреждены общежития, под завалами ищут еще 4 человека.
- Позже стало известно, что количество жертв ночной дроновой атаки россиян возросло до 4, а под вечер 22 марта сообщалось о 8 погибших.