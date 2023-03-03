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Британська розвідка засумнівалась у здатності РФ використати нові військові розробки в Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 3 березня 2023, 08:59

Через технологічні обмеження та західні санкції Росія, ймовірно, не може використовувати свої нові військові розробки в достатніх масштабах під час ведення повномасштабної агресії в Україні.

Про це йдеться в огляді розвідки міністерства оборони Великої Британії, на який посилається "Європейська правда".

В огляді згадується, що попри повномасштабну війну в Україні, російські оборонні компанії продовжують демонструвати свою продукцію на міжнародних виставках озброєнь. Зокрема на одній із них було показано комплекс активного захисту (КАЗ) "Арена-E" для танків.

"У рекламних матеріалах зазначено, що він "перемагає загрози, які є найбільш небезпечними для бронетехніки... якщо ви цінуєте свою броню та екіпаж, вам потрібен "Арена-E", – цитує британська розвідка.

Вона водночас зауважує, що жодних доказів використання систем "Арена-Е" на російській техніці в Україні, де вона втратила понад 5000 бронемашин, немає.

"Це, ймовірно, пов'язано з нездатністю російської промисловості виробляти високотехнологічні системи у великих масштабах; ця проблема загострюється під впливом міжнародних санкцій", – констатують там.

Напередодні міноборони Великої Британії передбачило погіршення умов для пересування по місцевості у районі Бахмута, що ймовірно може дати перевагу українським захисникам.

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Теми: війна
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