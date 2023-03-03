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Окупанти на Донеччині за добу вбили 2 людей – ОВА

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 3 березня 2023, 09:04
Фото: Getty Images

Начальник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що від російських обстрілів на Донеччині за минулу добу загинуло 2 мирних мешканців.

Джерело: Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 2 березня росіяни вбили 2 жителів Донеччини — у Великій Новосілці".

 

Деталі: За його словами, це 5 людей в області дістали поранення. Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теми: Донецька областьжертвивійна
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