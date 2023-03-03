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Бундесрат ухвалив резолюцію на підтримку України

"Європейська правда"П'ятниця, 3 березня 2023, 12:17

Бундесрат, що об’єднує представників усіх 16 федеральних німецьких земель, у п’ятницю одноголосно ухвалила резолюцію на підтримку України до річниці повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Документ вимагає від РФ виведення військ із усієї території України та притягнення російського керівництва й військових за числення воєнні злочини, скоєні за час повномасштабного вторгнення.

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Крім того, Бундесрат підтримує подальші санкції Європейського Союзу проти Росії, збільшення військової допомоги України та сприяння її членству в ЄС.

Окремо наголошується на можливості співпраці німецьких та українських регіонів, зокрема через міста-побратими, у питаннях освіти, науки, культури, поліції та правосуддя, що могло б сприяти повоєнній відбудові України.

Під час голосування в залі Бундесрату був присутній запрошений посол України в Німеччині Олексій Макєєв.

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"Для нас дуже важливо висловити солідарність 16 німецьких земель із Україною. Ми стоїмо поруч із вами, ми поділяємо ваші страждання і сумуємо разом з вами за загиблими", – цитує агенція DPA президента Бундесрату Петера Ченчера.

Напередодні, нагадаємо, фракція "лівих" у Бундестазі зазнала поразки у спробі домогтися припинення постачання зброї Україні і зосередитись на дипломатії.

Теми: НімеччинаУкраїна
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