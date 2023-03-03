США запровадили санкції проти низки росіян через переслідування опозиціонера Кара-Мурзи

У п'ятницю адміністрація Джо Байдена запровадила санкції проти низки російських осіб, причетних до свавільного затримання Владіміра Кара-Мурзи, відомого правозахисника і критика Кремля, який перебуває у в'язниці в Москві.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Держдепу.

Сполучені Штати закликали до "негайного і безумовного звільнення" Кара-Мурзи.

Кара-Мурза, який пережив два отруєння, був неймовірно критично налаштований щодо президента РФ та війни Росії в Україні, і він продовжує висловлювати свою позицію, навіть перебуваючи в ув'язненні.

У березні 2022 року Кара-Мурза виступив перед Палатою представників Арізони і висловився проти війни. У квітні 2022 року в інтерв'ю CNN він назвав уряд Путіна "режимом вбивць". Незабаром після цього його заарештували за "непокору наказам правоохоронних органів", за словами його дружини.

Пізніше російський "уряд висунув проти нього додаткові політично мотивовані звинувачення, і Кара-Мурзі загрожує понад 30 років ув'язнення", заявив у п'ятницю держсекретар США Ентоні Блінкен у своїй заяві.

У п'ятницю Міністерство фінансів США запровадило санкції в рамках розширення Глобального закону Магнітського, який спрямований проти серйозних порушників прав людини, більш ніж через п'ять місяців після того, як провідні демократи і республіканці в Комітеті з міжнародних відносин Сенату закликали адміністрацію Байдена вжити заходів відповідно до цього закону.

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Санкції спрямовані проти Єлени Анатоліївни Ленської, Андрєя Андрійовича Задачина і Данііла Юрійовича Міхєєва за серйозне порушення ними прав людини.